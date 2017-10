Überlingen Baustelle statt Flaniermeile: Arbeiten an Uferpromenade schreiten zügig voran

Gut eine Woche nach Beginn der Sanierungsarbeiten an der Uferpromenade ist bereits viel passiert. Läuft alles nach Plan, sollen bereits im Dezember die Pflasterarbeiten beginnen. Auch für die Gastronomen, die um ihre Gäste fürchten, wurde nachgebessert.

Von einer Flaniermeile ist die Uferpromenade derzeit soweit entfernt wie Überlingen von einer Lösung des Verkehrsproblems: Das Pflaster ist aufgerissen, Bauschutt türmt sich zu kleinen Bergen, die Blumenkästen sind leergeräumt. Innerhalb einer Woche ist bereits viel passiert, die Sanierungsarbeiten schreiten gut voran, wie Baubürgermeister Matthias Längin und Roland Leitner, Geschäftsführer der LGS GmbH, bei einer Baustellenbegehung sagen. "Die Baufirma macht eine gute Arbeit", loben beide einhellig.

Nachdem zu Beginn der Arbeiten Anfang der vergangenen Woche Kritik einiger Gastronomen aufgekommen war, weil sie größere Umsatzeinbußen durch die Promenadensperrung erwarteten, haben Stadt und LGS GmbH nachgebessert: Schilder an den Bauzäunen weißen nun auf die freien Zugänge zu den Restaurants hin, das Café Walker hat einen niedrigeren Zaun bekommen, der nicht so abschreckend auf die Gäste wirkt wie die hohen Bauzäune. Dennoch betonen Leitner und Längin nochmals, dass es der enge Zeitplan nicht erlaubt hätte, später mit den Arbeiten zu beginnen, um den Gastronomen noch ein gutes Geschäft an den letzten schönen Oktobertagen zu ermöglichen. "Wir können die Maßnahmen nicht nach dem Wetterbericht von morgen richten", sagt Baubürgermeister Längin. Außerdem dürften sich die Gastronomen ebenso wie die Besucher nach Fertigstellung der Sanierung auf eine Promenade mit deutlich besserer Aufenthaltsqualität freuen.

Davon ist derzeit jedoch noch wenig zu sehen. Auffallend sind vor allem drei größere Betonflächen, die mittig auf der Promenade verbaut sind. Dort, wo einst das Löwenbrückle stand (etwa auf Höhe des Restaurants "Paganini") wurden drei neue Verbindungselemente für den Ufersammler (siehe Kasten) aus Beton gegossen. "Der Ufersammler wurde bei der ganzen Planung berücksichtigt", sagt Matthias Längin, so zum Beispiel bei der Statik: Gewisse Baumaschinen können wegen ihres Gewichts nicht eingesetzt werden, als Lagerfläche muss der ehemalige Parkplatz beim Mantelhafen herhalten, da die abgebrochenen Materialien zu schwer für die Statik sind.

Auch ansonsten bringt das unterirdische Bauwerk Einschränkungen mit sich – vor allem was die Gestaltungsmöglichkeiten anbelangt. "Man hätte sich vieles vorstellen können", sagt Roland Leitner. Dadurch, dass ein Großteil der Blumenkästen direkt mit der Betonkonstruktion des Wasserkanals verbunden ist, müssen diese jedoch erhalten bleiben. Zwar habe man im Vorfeld kurz darüber nachgedacht, im Zuge der Sanierungsarbeiten an der Promenade auch den Ufersammler zu modernisieren, sei aber schnell davon abgekommen. "Das war wirtschaftlich nicht darstellbar", sagt Längin und verweist auf den guten Erhaltungszustand des Bauwerks. "Wir müssen in den nächsten Jahren nicht an den Ufersammler ran." Ausgeglichen werden soll die Optik aus den 1970er-Jahren durch eine modernere Bepflanzung, wie Roland Leitner erklärt. "Dass wir den letzten Schliff nicht machen können, das ist verkraftbar."

Bereits jetzt hat sich etwas an der Bepflanzung der Promenade verändert, mehrere Bäume wurden verpflanzt, einige gefällt. Unter anderem mussten drei Rotkastanien weichen. "Sie konnten in ihren Pflanzenquartieren nicht mehr richtig wachsen und haben stagniert", sagt Leitner. Als Ersatz sollen neue Rotkastanien an anderer Stelle, näher an den Restaurants, gepflanzt werden, wo sie mehr Platz und besseren Untergrund bekommen sollen. Auch die Laternen werden von der Wasserkante nach hinten an die Grundstückskante der angrenzenden Gebäude versetzt. Sobald die erste größere Fläche gepflastert ist, wird der Bauausschuss zudem aus mehreren Mustern die künftigen Sitzbänke wählen.

Läuft alles nach Plan, sollen die Pflasterarbeiten bereits im Dezember beginnen, erklärt Bauleiterin Christin Grob. Um den Gastronomen entgegenzukommen, werde die Baustelle anschließend sukzessive vom "Faulen Pelz" Richtung Mantelhafen wandern und der ein oder anderen Teilabschnitt schon vor Ablauf der gesamten Bauzeit geöffnet. Beim Belag aus rotem Porphyr und grauem Granit setzen die Verantwortlichen auf geschnittene Steine. Diese seien zwar teuerer als gebrochenes Material, aber ließen sich deutlich enger setzen und die Fugen seien weniger witterungsanfällig. Die Bedenken, dass die Promenade schon nach kurzer Zeit zur Stolperfalle und zum Hindernis für Rollstuhlfahrer werde, seien daher unbegründet, sagt Roland Leitner. "Wir haben uns im Vorfeld extra mit dem Behindertenbeauftragten der Stadt und des Landkreises ausgetauscht."

Der Ufersammler

Ein bisschen Promenade hatte es zwischen Greth und der Schiffsanlegestelle zwar schon vor 100 Jahren gegeben, doch die eigentliche breite Prachtanlage zwischen Seeschulen und Badgarten verdankt die Stadt in erster Linie dem Bau des sogenannten Ufersammlers Anfang der 1970er-Jahre. In ihm werden die Abwässer der Innenstadt und der nördlich und westlich liegenden Stadtteile gesammelt und über das Hebewerk am Mantelhafen weiter in Richtung Kläranlage Uhldingen-Mühlhofen geleitet. Das rund 15 Millionen Euro teure Bauwerk ist 485 Meter lang, drei Meter breit, fünf bis sieben Meter hoch und hat ein Stauvolumen von rund 5000 Kubikmeter. (mde)