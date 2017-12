Überlingen Basare an Schulen: Weihnachtstrubel in der Aula

Basare an Schulen: Weihnachtstrubel in der Aula

Basteleien verkaufen statt Hausaufgaben machen: Viele Schulen veranstalten Adventsbasare und locken damit viele Besucher an. So zum Beispiel am Samstag, 2. Dezember, die Freie Waldorfschule Überlingen und der Waldorfkindergarten Überlingen. Bei ähnlichen Veranstaltungen an der Realschule Überlingen und am Bildungszentrum Salem fließt auch immer ein Teil an Hilfsinitiativen.

Wenn es am Samstag, 2. Dezember, in der Freien Waldorfschule Überlingen und dem Waldorfkindergarten Überlingen nach Punsch und Plätzchen duftet und Adventslieder erklingen, wenn die vielen Besucher durch das große Angebot von Adventskränzen, Papierkunst, Kerzen, liebevoll Selbstgebasteltem und Gebackenem, Leckereien, Bücher und vielem mehr stöbern, wird auch der letzte der Besucher von Weihnachtsstimmung erfasst werden. Dass es hier viel zu sehen, hören, staunen und mitnehmen gibt, ist weithin bekannt. Die Besucher kommen nicht nur aus der näheren Umgebung, sondern nahmen in den vergangenen Jahren auch schon mal Anfahrten aus Stuttgart oder aus der Schweiz in Kauf. Die Kinder haben sich seit Wochen auf diesen Tag vorbereitet: Adventskränze gebastelt, gebacken, Musikstücke geprobt, Mitmachwerkstätten vorbereitet, wie zum Beispiel einen Kinderkaufladen – hier müssen Erwachsene draußen bleiben! Weitere Programmpunkte für die kleineren Besucher sind Steine klopfen, Vogelkrippen bauen und Kerzen ziehen. Während der Nachwuchs also bestens unterhalten ist und die Erwachsenen genießen, staunen und kaufen, können sich die Waldorfkinder freuen. Denn die Erlöse aus dem von den Eltern initiierten und organisierten Adventsbasar kommen den Waldorf-Schülern und -Kindergartenkindern zu Gute, indem sie in Spielgeräte, Lernmaterialien oder sonstige Angebote investiert werden.

Auch die Realschule Überlingen hatte bereits Ende November ihren Adventsbasar veranstaltet. Und damit nicht nur die Klassenbudgets aufgebessert, sondern auch, das ist schon Tradition, Geld für einen guten Zweck gesammelt. "Wir spenden schon seit Jahrzehnten an den Verein Aktion Peruhilfe. Er unterstützt beispielsweise Kindergärten und Schulen, hilft Straßenkindern in Peru", erklärt Sebastian Müller, Verbindungslehrer an der Realschule. 70 Prozent des Erlöses aus dem Basar werden gespendet, der Rest geht in die Klassenkassen. "Das steigert natürlich schon die Motivation, auch selber etwas davon zu haben. Aber es ist uns wichtig, dass das Spenden im Mittelpunkt steht. Der Antrieb, zu Weihnachten anderen Menschen Gutes zu tun. Zu helfen."

Die Schüler des Bildungszentrums Salem freuten sich am Donnerstag über eine aus allen Nähten platzende Aula, die sie in einen lebhaften Weihnachtsmarkt verwandelt hatten. Sie hatten ihrer Kreativität Lauf gelassen und in teilweise wochenlanger Vorbereitung Kränze, Windlichter, Leckereien und regelrechte Kunstobjekte hergestellt, die sie stolz an prächtig geschmückten Ständen dem stöbernden Publikum feilboten. Annika und Kim (7b) haben sich die Ideen für Ihre Produkte teilweise aus dem Internet geholt, sagen sie, "und die dann etwas anders umgesetzt". Damit seien sie in den letzten zwei Monaten, teilweise sogar länger, beschäftigt gewesen. Die Produktion lief schließlich neben der Schule. "Und es hat richtig Spaß gemacht. Für einen guten Zweck macht man das gerne", sagt Kim. Der gute Zweck, das sind Spenden an soziale Projekte in der Umgebung, vor allem aber an eine Schule im afrikanischen Kinshasa. "Die Schüler dort sind unsere Paten, mit unseren Spenden helfen wir, ihnen eine Schulbildung zu ermöglichen", sagt Annika. Jede Klasse des Salemer Bildungszentrums spendet die Hälfte ihrer Weihnachtsbasar-Einnahmen. Die andere Hälfte kommt den einzelnen Klassen zugute. Jana und Ceylin aus der Klasse 6c haben aus Büchern regelrechte Kunstwerke geschaffen: Engel und andere Skulpturen. "Das war schon viel Arbeit", sagt Jana, "da haben wir schon für eines 45 Minuten gebraucht." Auch die beiden wissen, dass sie mit ihrem Engagement den Kindern in Afrika helfen werden. Doch was ihre Klasse mit der anderen Hälfte des Erlöses machen wird, stehe noch nicht fest. Ideen aber haben die Mädchen schon: "Vielleicht einen Ausflug oder so."

Veranstaltungstipp

Wer gerne eine tolle Adventsstimmung erleben will oder wem noch Geschenke fehlen, ist am Samstag, 2. Dezember, bei einem der größten Schuladventsbesare der Region richtig: Von 11 bis 17 Uhr öffnen sich die Türen der Freien Waldorfschule Überlingen und des Waldorfkindergartens Überlingen. "Stöbern, mitmachen, genießen und entdecken" lautet das Motto des Adventsbasars. Neben dem Verkauf von Geschenken und Gebäck haben die Kinder und Lehrer verschiedene Aufführungen und Konzerte vorbereitet und stehen Interessierten mit Informationen über die Schule zur Verfügung. Verschiedene Auslandsinitiativen bieten Typisches aus ihren Ländern an. Für Kinder gibt es ein großes Angebot an Mittmachwerkstätten.