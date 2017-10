Überlingen Bariton Konstantin Wollf: "Kann mit dem Rad ins Konzert fahren"

Seit Mai probt der Münsterchor Überlingen unter Leitung von Münsterkantorin Melanie Jäger-Waldau für das Kirchenkonzert am 22. Oktober: Brahms' deutsches Requiem und Mendelssohn-Bartholdys Psalm 42. Bariton Konstantin Wolff, der in Überlingen lebt und als Solist mitwirkt, erzählt von den Vorbereitungen.

Seit wann singen Sie und wie bereiten Sie sich auf Ihre Aufführungen vor?

Ich habe mit zwölf Jahren im Schulchor angefangen zu singen. Unser Musiklehrer hat sehr gute Chorarbeit gemacht. Mit Gesangsunterricht begann ich ein Jahr vor dem Abitur und habe dann in Karlsruhe Schulmusik und Gesang studiert. Mein Schwerpunkt ist die Barockmusik, aber ich singe alle Genres gern: Opern, Oratorien, Konzerte. Das deutsche Requiem von Johannes Brahms ist eine schöne Herausforderung für mich und genau meine Stimmlage. Seit drei Jahren habe ich eine neue Gesangslehrerin, die mit mir zusammen den erarbeiteten Partien den nötigen Feinschliff gibt.

Sie gehören keinem Ensemble an, Sie arbeiten frei. Wie bekommen Sie Ihre Engagements?

Ich habe immer frei gearbeitet. Die Engagements ergeben sich durch Empfehlungen der Dirigenten und Ensembles, durch eine Agentur oder man springt für einen erkrankten Kollegen ein. Nicht alles ist möglich, vor allem von Überlingen aus. Kürzlich kam um 13.30 Uhr ein Anruf aus Paris, am selben Abend für einen erkrankten Kollegen einzuspringen und davor noch mit dem Orchester und Ensemble zu proben. Das ist dann doch vom Bodensee aus zu kurzfristig und verkehrstechnisch nicht zu machen.

Ich hörte Sie schon bei zwei sehr beeindruckenden Liederabenden in Sipplingen. Wie entstehen da die aussagekräftigen Programme?

Liederabende sind sehr anspruchsvoll. Es gehört eine stimmliche und geistige Kondition dazu. Und der Sänger muss wissen, was er will, was das Ganze soll. Es ist das eigene Thema, die eigene Auswahl. Diese Auseinandersetzung braucht Zeit.

Das Programm des letzten Sipplinger Liederabends „Von Krieg und Frieden“ ist lange gewachsen. Immer wieder die Überlegungen, wie entwickelt sich aus der Ursprungsidee ein roter Faden. Und wie bringe ich die Lieder und Texte in die richtige Form und Reihenfolge, damit der Zuhörer gepackt wird und versteht.

Dann die Wahl des richtigen Begleiters am Klavier. Ulrich Murtfeld kannte ich vom Studium aus Karlsruhe, er lebt und arbeitet in Friedrichshafen und ist ein ausgezeichneter Pianist. Das war eine glückliche Fügung.

Sie sind in ganz Deutschland und Europa unterwegs. Am Sonntag singen Sie im Überlinger Münster. Wie ist das?

Die letzte Aufführung war am vergangenen Wochenende in Pamplona. Zusammen mit der Cappella Mediterranea sang ich die Rolle des Plutone in Monteverdis Oper Orfeo unter der Leitung von Leonardo Garcia Alarcon. Eine sehr beglückende und freudvolle Zusammenarbeit.

Und am kommenden Wochenende Überlingen – ich freue mich auf das Konzert und die Zusammenarbeit mit Chor, Orchester, der Dirigentin Melanie Jäger-Waldau und meiner Kollegin Sibylla Rubens. Und noch ein schönes Gefühl – ich kann mit dem Fahrrad in die Proben und in das Konzert fahren.

Fragen: Cornelia Lenhardt

Zu Person und Konzert