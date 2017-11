Überlingen Badisch Pipes and Drums spielen seit über 40 Jahren Dudelsack

Die Badisch Pipes and Drums sind 1974 gestartet. Zuletzt hatten sie einen großen Auftritt bei den Highland-Days in Überlingen. Als nächstes steht ein Auftritt beim Weihnachtsmarkt an.

Schotten sollen sparsame Menschen sein, ähnlich wie die Schwaben. Vielleicht sucht man daher im Vereinsregister vergeblich nach einem schottischen Dudelsackverein, obwohl es ihn tatsächlich gibt: Badisch Pipes and Drums Überlingen heiß er. Doch das ist vielmehr eine Musikgruppe – ohne Vereinsstruktur, ohne Vorstand und ohne Satzung. "Das brauchen wir nicht", sagt deren Chef Rainer Mühl ganz sparsam, die anderen Musiker nicken zustimmend.

Der Musiker Roland Berkowski erklärt kurz das Wesentliche zur spartanischen Organisation und Struktur: "Du kommst her, machst mit und nach dem ersten öffentlichen Auftritt ist man aufgenommen." So einfach ist das. Und auch die Führung der Gruppe verläuft ähnlich sparsam: "Je weniger da sind, umso weniger wird geredet. Die Anwesenden entscheiden letztlich." Pipe Major und Dirigent Rainer Mühl ergänzt noch: "Mitmachen kostet nichts, wir haben schließlich keinen Beitrag." Klar, Schotten sollen ja sparsam sein.

Sie können stolz auf sich sein, sie sind eine der ältesten Dudelsack-Musikgruppen in Süddeutschland. Ihren ersten Auftritt hatten sie 1974, damals dachte noch kaum jemand an Dudelsackspieler und schon gar nicht an eine Musikgruppe. Es begann damals alles bei der Überlinger Fasnacht, und zwar eher als Fasnachtsgag. Aus dem Spielmanns- und Fanfarenzug der Feuerwehr heraus kamen einst die ersten Dudelsackspieler, daraus bildete sich die Musikgruppe, quasi als Untergruppe.

Auch die waren schon sehr sparsam, wie man sich mehr als 40 Jahre später erzählt: Die Noten waren damals von Hand kopiert, die Uniformen selber genäht und auch die Dudelsäcke waren Marke Eigenbau: Die sind in ein Musikgeschäft gefahren und haben Dudelsäcke ausgemessen und nachgebaut, so die Erinnerung. Einfacher karierter Stoff reichte damals für den schottischen Look aus: "Jeder hat das genommen, was er gekriegt hat", berichtet Berkowski. Damit hatte jeder seine eigene bunte und fantasievolle Uniform, jeder repräsentierte quasi einen eigenen schottischen Clan. Doch am Wichtigsten hatte man gespart: Es wurde nicht mehr geprobt und in den folgenden Jahren wurde es sehr ruhig. Bis in die 90er Jahre, dann wurde wieder geprobt, wenn auch sparsam. "Ein Mal im Monat", erinnert sich Berkowski.

Unter Pipe Major und Dirigent Rainer Mühl ging es wieder bergauf, und es kamen auch neue Musiker hinzu. "Ich bin zu Hause im Keller gehockt und habe geprobt", berichtet einer von seinen Anfängen als Dudelsackspieler: "Zum Glück hatte ich einen Keller, die Nachbarn wären nicht begeistert gewesen." Das Erlernen des Dudelsackspielens dauert ein bis zwei Jahre. Es sei hilfreich, wenn man Musiknoten lesen kann, aber nicht dringend notwendig, so Mühl. Und den Musikunterricht gibt's bei den Badisch Pipes and Drums Überlingen sogar gratis. Also das ideale Instrument für sparsame Schotten und Schwaben. 14 aktive Musiker gehören derzeit zur jungen Gruppe, Patrick Herbst, der jüngste Schotte, ist gerade 19 Jahre alt. Die meisten spielen Dudelsack, aber es sind auch Trommler in der Gruppe. Und Trommler werden momentan noch gesucht.

Den nächsten öffentlichen Auftritt haben die Badisch Pipes and Drums am 16. Dezember auf dem Weihnachtsmarkt. Zuvor waren sie bei den restlos ausverkauften zweiten Überlinger schottischen Highland-Days Anfang November aufgetreten: Im Full Dress, also in ihrer mittlerweile einheitlichen Uniform, sind sie unter stürmischem Beifall der Besucher in die Halle einmarschiert, am Ende hat der Saal getanzt und mitgesungen zur Dudelsackmusik von Abba bis zum Highlander. The Brave wurde zum emotionalen Abschiedslied bei Standing Ovations für die sparsamen Schotten der Badisch Pipes and Drums. Wobei, sparsam waren die an dem Abend nicht wirklich, der Whiskey floss in Strömen.

Der Dudelsack

Bereits 1200 vor Christus ist der Dudelsack als Instrument bekannt. Bisweilen wird er auch Sackpfeife genannt. Es ist ein Holzblasinstrument, das mit einem Doppelrohblatt die Töne erzeugt, ähnlich einem Fagott oder einer Oboe. Zum Spielen wird die benötigte Luft aus einem Luftsack in die Pfeifen geleitet, über die Grifflöcher am Spielrohr werden ähnlich einer Flöte letztlich die Töne zum Spielen der Melodien erzeugt. Parallel dazu erzeugen Bordunpfeifen einen gleichbleibenden Dauerton.