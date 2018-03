Überlingen BE-terna Business Solution sucht weitere Informatiker

Programmieren mit Seesicht: Damit wirbt BE-terna Business Solution in Überlingen, die bis zum Jahreswechsel noch eNovation Business IT hieß. Der Name ist neu, das Firmenprofil bewährt. Und das Unternehmen will weiter wachsen: Informatiker sind begehrt.

Überlingen – Der Name ist neu, das Firmenprofil bewährt: Die eNovation Business IT in Überlingen heißt seit drei Monaten BE-terna Business Solution. Die Aufgaben und Herausforderungen sind mit der Firmenübernahme dieselben geblieben. Die 50 Mitarbeiter am Standort Überlingen unterstützen ihre Kunden aus unterschiedlichen Branchen weiterhin dabei, die Standard-Produkte des Software-Marktführers Microsoft auf ihre Bedürfnisse anzupassen, und sie bringen den Anwendern den Umgang bei. Für diese Arbeit braucht man Wirtschaftsinformatiker oder IT-Spezialisten, möglichst mit erster Berufserfahrung. Dank der Digitalisierung, die zurzeit in allen Bereichen Einzug hält, sind diese Spezialisten auf dem Arbeitsmarkt sehr begehrt.

"Wenn die Anfrage eines Bewerbers eingeht, rufe ich am selben Tag zurück", sagt Stefanie Oelhaf. Sie ist bei der BE-terna Business Solution für das Personal zuständig. Interessiert sich jemand für ein Jobangebot, muss sie schnell sein, denn der IT-Dienstleister sorgt sich mehr um Fachkräfte als um Aufträge. "Schon die Berufsanfänger wissen um ihren Marktwert", fügt Stefanie Oelhaf hinzu.

Um das Interesse der Nachwuchskräfte zu wecken, listen die Überlinger die Vorzüge des Standorts auf. "Bei uns haben 80 Prozent der Büros Seesicht", betont Geschäftsführer Marcus Maier, der sich 2009 als Miteigentümer für den Standort Überlingen entschied. "Wir wollten einen attraktiven Platz in der Nähe des Sees und der Stadt und wurden dabei vom Gemeinderat unterstützt." Dazu legten sie Wert auf eine energetisch nachhaltige Bauweise: Mit Geothermie wird das Gebäude im Winter beheizt und im Sommer gekühlt. Auch in Sachen Arbeitsklima stimme es bei ihnen, dank flacher Hierarchien und lockerer Umgangsformen. Stefanie Oelhaf fügt an: "Auch der Name Microsoft zieht natürlich."

Standort Überlingen wird ausgebaut

All das soll und wird sich nach Aussage von Marcus Maier durch den neuen Eigentümer nicht ändern. "Es hat sich weniger verändert, als man erwarten könnte", erläutert er. Der Standort wird von ihm und seinem Geschäftsführerkollegen Roland Pleli weiter eigenverantwortlich geführt. Vorteile böten die Möglichkeit, künftig in einem breiter aufgestellten Verbund auftreten und sich ergänzen zu können. Dazu soll der Standort Überlingen ausgebaut werden.

Stefanie Oelhaf hat schon eine Kampagne gestartet und ist auf der Suche nach neuen Mitarbeitern. Fünf bräuchten sie aktuell, besser zehn und längerfristig 20 zusätzliche Informatiker. Viele, die sich bei ihnen bewerben, kommen aus der Region und möchten gern hierbleiben oder zurückkehren. Während der See den Standort attraktiv macht, ist die Wohnungssituation jedoch der Pferdefuß. Bezahlbaren Wohnraum für junge Mitarbeiter zu finden, ist auch mit Unterstützung der Firma nicht einfach.

Unternehmen wie der Überlinger IT-Spezialist passen gut in die Portfolios wachstumsorientierter Holdings. Anfragen von Interessenten habe es daher fast monatlich gegeben, so Marcus Maier. "Dieses Angebot kam zum richtigen Zeitpunkt und hat einfach sehr gut gepasst", betont er. Mit ihrer Kernkompetenz, dem Customer Relationship Management (CRM), ergänzen sie das Angebot der BE-terna Gruppe. Ein Beispiel: Das Stadtwerk möchte die Kommunikation mit seinen Kunden dokumentieren und daraus Daten generieren. Microsoft-Produkte liefern die Basis dafür. Die Anpassung an die speziellen Anforderungen, wie die Dokumentation der Anfragen, Angebote und Abschlüsse, übernimmt dann BE-terna – mit Seesicht.

eNovation wird BE-terna

1999 gründete der Wirtschaftsinformatiker Marcus Maier mit Peter Ellerau die eNovation Business IT in Radolfzell. 2009 zog das Unternehmen nach Überlingen. 2011 erfolgte eine neue Ausrichtung und Roland Pleli wurde neben Marcus Maier Geschäftsführer. Seitdem konzentriert sich das Unternehmen auf die Anpassung von Microsoft-Produkten an die Anforderungen von Geschäftskunden unterschiedlicher Branchen und ist zertifiziert.

Im Dezember 2017 hat die BE-terna-Gruppe die eNovation übernommen. Die Holding beschäftigt an zwölf Standorten in Österreich, Deutschland und der Schweiz 450 Mitarbeiter. Die Kunden sind zum Beispiel in der Energiebranche, als Zulieferer der Automobilindustrie oder in der Bekleidungsindustrie tätig. Seit März firmiert der Standort in Überlingen unter dem Namen BE-terna Business Solutions.