Überlingen/Salem Auto prallt zwischen Tüfingen und Deisendorf gegen Baum

Feuerwehr befreit eingeklemmte Frau aus Auto.

Zu einem schweren Unfall kam es am heutigen Donnerstagabend gegen 18.20 Uhr auf der Landesstraße 200a zwischen Tüfingen und dem Überlinger Teilort Deisendorf. Der Fahrer eines in Richtung Deisendorf fahrenden Wagens kam in der scharfen Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte laut Polizei auf einen Baum. Nach ersten Auskünften der Rettungskräfte am Unfallort wurde die Beifahrerin dabei im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie erlitt offensichtlich schwere Verletungen, wie schwer sie beim Fahrer selbst sind und ob weitere Personen im Auto saßen, ist derzeit noch offen. Die L 200a war während der Bergungsarbeiten gesperrt und es kam zu Behinderungen.