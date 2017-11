Überlingen Ausstellung im "Faulen Pelz": Die Vielseitigkeit der Fotografie

Der Fotoclub Überlingen zeigt in der städtischen Galerie eine beeindruckende Auswahl seiner Werke. 13 Mitglieder präsentieren rund 80 Bilder.

Ob gestochen scharfe Porträts, riesige Naturpanoramen, oder extreme Nahaufnahmen von Flora und Fauna: Bei der Ausstellung des Überlinger Fotoclubs in der Städtischen Galerie "Fauler Pelz" können die Werke aus zwei Jahren Schaffenszeit bestaunt werden. Am vergangenen Freitag feierte die Werkschau, bei der 13 Clubmitglieder rund 80 Bilder präsentieren, Vernissage.

Ein bildübergreifendes Thema gibt es bei der Ausstellung zwar nicht, dafür sind die ausgestellten Fotografien umso abwechslungsreicher. „Wir haben uns verschiedene Hausaufgaben aufgebrummt und mussten uns dann darüber Gedanken machen wie wir das Thema fotografisch interpretieren und umsetzen“, erklärt Margret Leitz, die selbst mehrere Werke im "Faulen Pelz" präsentiert. Anschließenden wurden die Bilder den anderen Mitgliedern des Fotoclubs gezeigt und über etwa über die Intention, Technik und Umsetzung diskutiert. Der Ablauf und die Struktur der Bewertung wurde laut Leitz über die letzten Jahre immer professioneller. „Heute haben wir zum Beispiel einen tollen Fragebogen, mit dem wir die Bilder bis ins Detail untersuchen können und regelrecht auseinandernehmen“, sagt die 60-jährige Überlingerin.

Johannes Beller leitet den Überlinger Fotoclub und präsentiert ebenfalls eigene Werke in der Ausstellung. Bei seinen Fotografien dreht sich alles rund um die Themen Reisebegegnungen und fremde Kulturen: „Ich war dieses Jahr unter anderem in Kuba und war von den Eindrücken begeistert. Meine Fotos bilden ganz typische Alltagsszenen ab, die bei genauer Betrachtung trotzdem viel Aussagekraft enthalten“, sagt Beller. Ihn faszinierte bei seiner Reise vor allem die Integration der Revolution in den Alltag der Menschen. „In nahezu jedem Geschäft, sei es der Frisör, ein schickes Restaurant, oder ein kleiner Kiosk, hängt ein Bild von Che Guevara oder Fidel Castro an der Wand“, sagt Beller. Er habe in seinen Bildern versucht darzustellen, dass die Verherrlichung der Revolutionsgeschichte nichts mit Nostalgie oder Folklore zu tun habe, sondern in den Köpfen der Menschen nach wie vor fest verankert sei.

Hans-Friedrich Hammann beschäftigt sich bei seinen Fotografien bewusst nicht ausschließlich mit einer bestimmten Thematik, sondern möchte sich durch seine Offenheit in allen fotografischen Bereichen weiterentwickeln: „Ich denke, dass es wichtig ist, möglichst unterschiedliche Perspektiven einzunehmen, damit man breit aufgestellt ist“, sagt er. Bei seinem Bild „aufwärts“, das das Treppenhaus im Museum Unterlinden in Colmar zeigt, hat Hammann auf eine technische Nachbearbeitung weitestgehend verzichtet: „Da habe ich tatsächlich nur die roten Farbtöne etwas hervorgehoben. Ich bearbeite die Bilder eigentlich nur, um sie der Wirklichkeit anzupassen“, sagt er. Die Schwierigkeit bei diesem Foto sei vielmehr die Wahl der richtigen Perspektive gewesen: „Damit das Bild wirken kann, war es wichtig, auf eckige Elemente voll und ganz zu verzichten. Das war aus dieser Position gar nicht so leicht, wie man vermutet“, erklärt der Überlinger.

Margret Leitz hat sich mit dem Thema „High-Key“ beschäftigt und drei Werke bei der Ausstellung in Szene gesetzt. Bei der Technik stehen vor allem niedrige Kontraste, helle Farbtöne und weiches Licht im Mittelpunkt. „Ich finde, das ist eine der Königsdisziplinen der modernen Fotografie. Mir gelingt da nur sehr selten ein guter Schuss“, meint Leitz. Sie suche sich aber oft große Herausforderungen an denen sie wachsen könne.

„Wir sind eine homogene Gruppe, die von Jahr zu Jahr mehr voneinander lernt“, sagt Leitz. Trotzdem würde sie sich über neue Mitglieder freuen, die die Gruppe ergänzen. Gerade Jugendliche werden im Überlinger Fotoclub derzeit vermisst: „Es ist so schade, dass wir keine jungen Menschen mehr dabei haben." Einen Grund für den Nachwuchsmangel sieht sie im Bildungswesen. Da die Schule den größten Teil des Tages der Kinder einnehme, hätten sie gar keine Zeit mehr, sich mit anderen Dingen, wie zum Beispiel der Fotografie, zu beschäftigen. „Deshalb sehe ich insbesondere die Schulen in der Pflicht, auch die Fotografie auf die Lehrpläne zu setzen. Man könnte das im Kunstunterricht oder in den Naturwissenschaften toll integrieren.“, sagt Margret Leitz.