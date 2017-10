Überlingen Ausgebootet: Die Segelsaison ist zu Ende

Die Segelsaison ist zu Ende, die Boote werden aus den Häfen im Bodensee geholt. Doch Achtung: Im Osthafen ist Eile angebracht, weil der Strandweg ab 6. November teilweise gesperrt wird.

Wie viele Liegeplätze gibt es eigentlich in den Überlinger Häfen? Auf Anfrage teilte die Stadtverwaltung Überlingen diese Zahlen mit: Sportboothafen-Ost: 356 Wasserliegeplätze und 129 Trockenliegeplätze; Mantelhafen: 37 Wasserliegeplätze und 4 vermietete Wasserliegeflächen von insgesamt etwa 660 Quadratmetern; Alter Yachthafen (Gondelehafen): 72 Wasserliegeplätze. In den städtischen Häfen sei im Jahr 2016 ein Ergebnis von etwa 471 000 Euro erwirtschaftet worden, minus interne und kalkulatorische Kosten. Mittelfristig stehe die Renovierung der östlichen Hafenmauer sowie der Steganlage im Mantelhafen an. Ebenso ist der Neubau des Hafenmeistergebäudes im Sportboothafen-Ost geplant. Wie die Stadt weiter mitteilt, starten am 6. November im Strandweg Tiefbaumaßnahme, für die an manchen Tagen eine Vollsperrung nötig ist. Zur Koordination von dringendem Anliegerverkehr oder für die Abfuhr von Segelbooten sei mit den Anliegern Kontakt aufgenommen worden.