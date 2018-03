Überlingen Auktionshaus bietet Serie des Überlinger Malers Johann Sebastian Dirr an

Neun kleine Ölgemälde des Überlinger Malers Johann Sebastian Dirr (1766-1830) werden auf dem Kunstmarkt angeboten. Sie sind Teil einer Versteigerung des Auktionshauses Geble. Über den kunsthistorischen Wert und dokumentarischen Charakter der knapp A4-großen Bilder gehen die Meinungen auseinander.

Einen eigenen Eintrag bei Wikipedia hat noch niemand dem Überlinger Maler Johann Sebastian Dirr beschert. Dafür hat die Kunsthistorikerin Eva Moser ihm den Band 18 in der Reihe "Kunst am Bodensee" schon 1987 gewidmet. Schließlich hat schon Vater Franz Anton Dirr (1724-1801) als Bildhauer wesentlich zur Gestaltung der Franziskanerkirche beigetragen. Im städtischen Archiv und im Museum hängen verschiedene Gemälde von Johann Sebastian Dirr. "Die Landschaftspanoramen des Überlinger Malers zählen zu den schönsten des 19. Jahrhunderts", schrieb Eva Moser in ihrem Porträt. "Seine heiteren, von Menschen belebten Veduten sind typische Zeugnisse des Biedermeier." Ein ganze Serie von neun kleinformatigen Darstellungen, die mit 26 mal 19 Zentimeter etwas kleiner als das A4-Format sind, kommen nun im Auktionshaus Geble in Radolfzell zur Versteigerung. Könnte das nicht den kulturhistorischen städtischen Fundus bereichern?

Startgebot liegt bei je 500 Euro

Ganz so heiter wie oben beschrieben sind die Motive der neun kleinen Ölgemälde zwar nicht, die für jeweils 500 Euro im Katalog ausgeschrieben sind. Doch die neun Darstellungen, die Szenen aus dem zweiten Koalitonskrieg Napoleons 1799 zeigen und teilweise im Hegau, teilweise am See bei Überlingen lokalisiert sind, zieren sogar die Rückseite des Katalogs. Wie Stadtarchivar Walter Liehner recherchiert hat, waren die Bildchen zuletzt im Jahr 1961 in der städtischen Galerie "Fauler Pelz" gezeigt worden. Als Leihgeberin vermerkt war damals Lisel Mezger, Auf dem Stein 40, als Versicherungssumme eingetragen waren damals 2120 DM. Deren Nachfahren wollen die Gemälde nun veräußern.

"Die Bilder sind viel zu teuer", sagt Kulturreferent Michael Brunner, selbst promovierter Kunsthistoriker. Abgesehen davon, dass sein Budget begrenzt ist, sei der "Quellenwert" und der dokumentarische Charakter der kleinen Gemälde gering, sagt Brunner. Allenfalls ein schöner Blick auf Goldbach und Sipplingen hätte ihm gefallen.

Auktionator: "Kleine Sensation"

"Diese Serie ist schon eine Besonderheit", bewertet Auktionator Udo Geble die Bilder von Überlinger Provenienz ganz anders: "Ja, im Prinzip ist es eine kleine Sensation, dass sie auf den Markt kommen." Aus dieser Zeit und insbesondere zu diesem Thema sei sonst überhaupt nichts Vergleichbares bekannt. "Aus meiner Sicht wäre es daher wünschenswert, wenn die Werke hier in der Region bleiben würden." Aus diesem Grund habe er den betroffenen Einrichtungen rechtzeitig den Katalog zukommen lassen, "damit sie sich möglicherweise um Förderer bemühen können", sagt Geble, der den Einstiegspreis für mehr als gerechtfertigt hält. Für alle neun Motive beliefe sich die Summe mit dem Aufschlag von 22,6 Prozent auf gut 5500 Euro.

Mehrfach auf den Hund gekommen

Zu den in Überlingen bekanntesten Gemälden Dirrs gehört die Darstellung eines fröhlichen Erntezugs im August 1817, der nach einer großen Hungersnot 1816 die Freude und Dankbarkeit der Menschen widerspiegelt. Der Künstler hat wohl für verschiedene Auftraggeber eine ganze Abfolge von Motiven in mehreren Gouachen festgehalten, in denen sich die Szenerie langsam geringfügig verändert. Am einfachsten zu erkennen ist dies an drei Hunden, die das Bild im Büro des Stadtarchivs bevölkern. Im Stadtmuseum hängt eine Variante, auf der erst zwei Hunde zu sehen sind. Ganz ohne Hund ist das Exemplar, das bei der jetzigen Auktion noch zu ersteigern ist – ebenfalls für 500 Euro plus Nebenkosten.

Die Auktion

Das Auktionshaus Geble in Radolfzell besteht seit 1986 und hat weltweit Interessenten in seiner Kartei. Die aktuelle Auktion beginnt am Samstag, 24. März, um 10 Uhr. Am morgigen Samstag, 17. März, beginnt die Vorbesichtigung der zur Versteigerung kommenden 797 Kunstwerke und kulturhistorischen Gegenstände. Bis zum kommenden Mittwoch, 21. März, können die Objekte im Auktionshaus in der Schützenstraße 21 jeweils von 14 bis 19 Uhr in Augenschein genommen werden. Telefonische, schriftliche und Online-Gebote müssen spätestens 24 Stunden vor Auktionsbeginn vorliegen und können mit einem Höchstgebot ergänzt werden. Diese Frist gilt auch für die Registrierung, die zum Live-Bieten am Auktionstag erforderlich ist. (hpw)