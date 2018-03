Bodenseekreis Auf dem Rad zur Landesgartenschau

Die Landesgartenschau umweltbewusst besuchen: dafür will sich der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) einsetzen. Oberbürgermeister Jan Zeitler soll ein Mitstreiter werden und sich dafür als Repräsentant aufs Rad setzen. Das wurde bei der Jahresversammlung des Kreisverbandes Bodenseekreis im Weinhaus Renker in Überlingen deutlich.

Edith Heppeler, Geschäftsführerin der Landesgartenschau GmbH (LGS), stellte das LGS-Konzept den rund 20 Teilnehmern vor. Schnell wurde Radliebhabern klar, dass es zum Thema Fahrradtourismus bei der Landesgartenschau noch kein echtes Konzept gibt. An den drei Willkommenspunkten der Stadt – West, Ost und ZOB – seien Fahrradständer vorgesehen. Zudem sind Boxen zur Aufbewahrung des Gepäcks von Radfahrern geplant und Lademöglichkeiten für E-Fahrräder im Gespräch. Mehr konnte die Referentin zu diesem Thema nicht berichten. Umso mehr war Heppeler an den vielen Vorschlägen der ADFC-Mitglieder und der Gäste interessiert.

Irene Alpes vom ADFC-Überlingen wies darauf hin, dass Überlingen im letzten ADFC-Test 2017 in Baden-Württemberg auf dem letzten Platz landete. Nun komme es darauf an, sagte Alpes, die Gartenschau zum Anlass zu nehmen, um die Situation der Radfahrer zu verbessern. Überlingen und die LGS müssten für Radler attraktiv sein. Da gebe es noch viel zu verbessern und viel zu tun, so Jürgen Löffler, Geschäftsführer von Bodo, Verkehrsverbund Bodensee-Oberschwaben. Er versprach den Teilnehmern der Versammlung, dass er sich bei seinem nächsten Treffen mit Überlingens OB Zeitler dafür stark machen wolle, einen Aktionstag Rad beziehungsweise eine Neuauflage des Aktionstags "Natürlich Mobil" in das Gartenschaukonzept aufzunehmen. "Wenn wir den OB nicht für diese Aktionen gewinnen, dann klappt es nicht", sagte Löffler.

Für immer wertvollere Fahrräder sollte es auch entsprechende Parkplätze und bewachte Stellflächen geben, forderten die ADFC-Mitglieder bei der Jahresversammlung. "Chaos bei den Parkplätzen wäre ein schlechtes Image für Überlingen. Wenn sie das nicht richtig machen, kriegen sie keine schöne LGS", sagt ein ADFC-Mitglied. Auf den LGS-Flächen dürfte das Rad nicht gefahren oder geschoben werden und auch der Bodensee-Radweg werde für die Gartenschau nicht verlegt, sagte Heppeler. Allerdings stelle das Rad eine praktikable und erwünschte Möglichkeit dar, auf sauberem Weg die Strecken auf dem Landesgartenschau-Gelände zurückzulegen und die Außenorte zu erreichen, räumte Heppeler ein. Die LGS suche nach Kooperationspartnern und Sponsoren, zum Beispiel für Lastenräder für das LGS-Team. "Diese Lastenräder wären schon jetzt für uns optimal", erklärte Heppeler. Auch ein Sponsoring der Fahrrad-Flotte könne sie sich vorstellen, sagte die Geschäftsführerin der Landesgartenschau.

Fahrrad-Rikschas in Überlingen

Teilnehmer der Diskussion konnten sich für die LGS unter anderem Fahrrad-Rikschas vorstellen, also zweirädrige Kutschen, vorstellen. Sie könnten eine Option für Menschen sein, die schlecht laufen können. Zudem möchte der ADFC zwei Touren planen und einen Aktionstag Rad unterstützen. Allerdings wiesen die Teilnehmer der Versammlung Edith Heppeler darauf hin, dass sie dringend kommunale Unterstützer benötigen. Gerade ein Aktionstag "Natürlich mobil" müsse von langer Hand geplant werden und sei nur mit offiziellen Genehmigungen möglich, gab Jürgen Löffler von Bodo zu bedenken. Beginnen sollte man mit all den Vorbereitungen am besten jetzt, waren sich alle einig.

.Im letzten ADFC-Test 2017 in Baden-Württemberg landete Überlingen auf dem letzten Platz: www.sk.de/9466687

Der Verein

Der ADFC-Kreisverband-Bodenseekreis hat derzeit 860 Miglieder. Insgesamt hat der ADFC in Deutschland 400 Kreisverbände. Die Mitgliederzahlen seien in den letzten Jahren stabil, so der amtierende Vorstand Karl Honnen. Bernhard Glatthaar wurde während der Versammlung in Überlingen zum neuen Vorstand des Kreisverbandes gewählt. Glatthaar war bereits vor Karl Honnen Vorstand des Kreisverbandes.