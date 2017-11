Überlingen-Bonndorf Audi-Fahrer verursacht durch riskantes Überholmöver einen Unfall mit zwei Verletzten

Ein unbekannter Fahrer hat beim Überholen auf der K 7786 einen Peugeot so sehr geschnitten, dass dieser ins Schleudern kam und sich überschlug. Die beiden Insassen wurden verletzt, der Verursacher fuhr einfach weiter. Die Polizei such nun nach dem Fahrer.

Ein unbekannter Audi-Fahrer hat am Donnerstagabend, gegen 19.30 Uhr, auf der K7786 zwischen Bonndorf und Nesselwangen einen Peugeot überholt und ihn beim Wiedereinscheren so sehr geschnitten, dass der 62-jährige Peugeot-Fahrer nach rechts ausweichen musste und ins Schleudern kam. Das Auto geriet in einen Graben neben der Straße und wurde von dort wieder auf die Fahrbahn geschleudert, wo es zum Liegen kam. Die beiden Insassen wurden dabei leicht verletzt und mussten ärztlich versorgt werden, schreibt die Polizei, die den Schaden am Peugeot auf rund 5000 Euro schätzt.

Der Audi-Fahrer flüchtete in Richtung Nesselwangen. Laut Polizei dürfte sich um ein neueres Fahrzeugmodell handeln, an dem ein Kennzeichen mit HM-Zulassung (Hameln-Pyrmont) angebracht gewesen sein dürfte. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder denen der gesuchte Audi aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei Überlingen zu melden: Telefon 0 75 51/80 40.