Überlingen Auch Überlingen verzichtet vorläufig auf Beratungen zur Echt-Bodensee-Card

Bis zur Klärung der Rechtslage verzichtet Oberbürgermeister Jan Zeitler auf Beratungen zur EBC. Der Gemeinderat hatte eine Einführung der Gästekarte bereits im Juli 2016 abgelehnt.

Nach Uhldingen-Mühlhofen, Frickingen, Sipplingen und Heiligenberg führt nun auch die Stadt Überlingen vorerst keine Beratungen mehr zur Einführung der Echt-Bodensee-Card. "Wir hatten vorgesehen, dass wir im Herbst darüber beraten", sagte Oberbürgermeister Jan Zeitler am Mittwoch im Gemeinderat. Nachdem der Verwaltungsgerichtshof die Kurtaxensatzung aus Langenargen für rechtswidrig erklärt hatte, sehe er sich "zum jetzigen Zeitpunkt" nicht in der Lage, das Thema im Rat aufzurufen. Er habe sich mit Jürgen Jankowiak, Geschäftsführer der städtischen Kur- und Touristik GmbH (KuT) darauf geeinigt, in diesem Jahr die Beratung nicht mehr vorzunehmen. Der Gemeinderat nahm den Bericht kommentarlos zur Kenntnis. Das Gremium hatte im Juli 2016, damals noch unter der Führung von OB Sabine Becker und gegen den Wunsch von Landrat Wölfle und KuT-Chef Jankowiak gegen die Einführung der EBC in Überlingen gestimmt.