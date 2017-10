Überlingen Auch Autofahrer oder nur Fahrradfahrer in der Hafenstraße: Was wollte der Gemeinderat?

Auch Autofahrer oder nur Fahrradfahrer in der Hafenstraße: Was wollte der Gemeinderat?

Die Gemeinderäte verlangen nach Aufklärung, denn es gibt zwischen ihnen und der Verwaltung unterschiedliche Auffassungen über eine Sitzung von Juli 2015. Damals wurde das "Seelinienkonzept" auf den Weg gebracht. Muss demnach der motorisierte Individualverkehr (MIV) aus der Hafenstraße verbannt werden?

Dieses Ziel verfolgen alle: Die Hafenstraße soll von Fahrradfahrern in beide Richtungen befahren werden können. So hat es der Gemeinderat im Juni beschlossen. Wie sich jetzt herausstellt, gibt es zwischen Räten und Verwaltung unterschiedliche Auffassungen davon, wie dieses Ziel erreicht werden kann – ob langfristig mit oder ohne motorisierten Individualverkehr (MIV). Und es gibt unterschiedliche Auffassungen darüber, was der politische Wille des Gemeinderats ist – MIV oder kein MIV in der Hafenstraße?

Die Fraktion von LBU/Die Grünen hatte in der Vorwoche um "Aufklärung" gebeten. In einer im Amtsblatt abgedruckten Stellungnahme der Fraktion wird die Frage gestellt, ob sich die Stadtverwaltung und eine Mehrheit des Gemeinderats noch an das im Juli 2015 auf den Weg gebrachte "Seelinienkonzept" gebunden fühlen. Dieses Konzept sieht vor, dass die Hafenstraße für den MIV gesperrt wird, was damals mehrheitlich von den Fraktionen LBU/Die Grünen, SPD, CDU und FW/ÜfA begrüßt wurde. Begrüßt und auch beschlossen?

Wie Ulf Janicke, Verkehrsexperte der LBU auf Nachfrage erläuterte, gehe er davon aus, dass das "Seelinienkonzept" beschlossene Sache sei und von der Verwaltung umgesetzt werden müsse. Denn der Antrag sei in der Sitzung von Juli 2015 von den genannten Fraktionen, also einer klaren Mehrheit, gemeinsam im Rat eingebracht worden und müsse deshalb nicht extra zur Abstimmung gestellt werden. Er fühlt sich in dieser Auffassung bestätigt, unter anderem deshalb, weil die Verwaltung im Mai 2016, also gut zehn Monate später, bestätigt habe, dass sie das "Seelinienkonzept" als "Fahrplan für die Umsetzung des Verkehrskonzeptes" betrachte; so ist in den Unterlagen zur Ratssitzung vom 11.

Mai 2016 explizit von einer Hafenstraße ohne MIV die Rede.

Auf Nachfrage bei den Fraktionen SPD, CDU und FW/ÜfA ist zu erfahren, dass auch sie sich an das Konzept gebunden fühlen. Udo Pursche (SPD): "Für uns ist der Beschluss von 2015 unverändert gültig und verbindlich." Robert Dreher (FW/ÜfA): "Am Seelinienkonzept halten wir nach wie vor fest." Günter Hornstein (CDU): "Wir stehen weiterhin zum Beschluss von Juli 2015". Wobei Hornstein einschränkt, dass vor einer weiteren Reduzierung des MIV Rahmenbedingungen geschaffen werden müssten.

Nun hat der Gemeinderat im Juni dieses Jahres beschlossen, die Hafenstraße für Fahrradfahrer in beide Richtungen zu öffnen, trotz des nach wie vor vorhandenen MIVs. In dieser Sitzung schien OB Jan Zeitler erstaunt über das Seelinienkonzept zu sein. Das sei ihm neu, zumal er es für gefährlich halte, dem Fahrradfahrer freie Fahrt vorzugaukeln, wenn ihm dann doch wieder Anwohner und Lieferverkehr entgegenkommen. Wie Fachbereichsleiter Raphael Wiedemer-Steidinger auf Anfrage gestern mitteilte, erfülle die Verwaltung Punkt um Punkt des Ratsbeschlusses von Juli 2015. Er listet auf, was der Gemeinderat damals beschlossen habe. Das Seelinienkonzept taucht in dieser Liste nicht auf, vielmehr sei die Hafenstraße mit MIV protokolliert. Wie Janicke vermutet, klammere die Verwaltung den interfraktionellen Antrag, über den damals ja keine Abstimmung stattfand, gegenwärtig aus. "Umso wichtiger, dass wir Klarheit bekommen."

Das Seelinienkonzept

Das von LBU/Die Grünen, CDU, SPD und FW/ÜfA im Juli 2015 eingebrachte Konzept diente als Gegenentwurf zur von der Verwaltung vorgeschlagenen temporären Innenstadtsperrung ab 2016. "Umbau der Hafenstraße als Straße für Fußgänger und Radfahrer (beide Richtungen) ohne MIV."