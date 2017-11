Überlingen Arbeitsbeginn für Überlingens ersten Wirtschaftsförderer

Stefan Schneiders hat am 15. November seinen Dienst als Wirtschaftsförderer begonnen. Zu seinen wichtigsten Aufgaben gehört die Vermeidung von Leerständen in den Einkaufsstraßen.

Überlingen besetzt erstmals die Stelle eines Wirtschaftsförderers. Am Mittwoch trat Stefan M. Schneider, bislang Wirtschaftsförderer in Nürtingen, seinen Dienst im Rathaus an. Er sei froh, sagte Oberbürgermeister Jan Zeitler, dass sich Schneider in Überlingen bewarb, "weil er weiß, wo er hinlangen muss". Zu seinen wesentlichen Aufgaben gehöre die Vermeidung von Leerständen (das Leerstandsmanagement, wie es Zeitler ausdrückte) in den Einkaufsstraßen und der regelmäßige Kontakt zu Handel, Handwerk und Gewerbe. Wie Baubürgermeister Matthias Längin sagte, besetze Schneider eine Schnittstelle und sorge dafür, dass Informationen aus der Wirtschaft innerhalb der Verwaltung die zuständigen Stellen erreichen.

Aufgabe der Stadt sei es, bei der Aufgabe von inhabergeführten Geschäften frühzeitig zu reagieren, um einen attraktiven Mix zu halten. Schneider sagte: "Ich bin der Kümmerer. Ich gehe raus zu den Leuten. Wenn ein Einzelhändler Probleme hat, soll er sich bei mir melden." Schneider studierte in Bayreuth Wirtschaftsgeographie, er arbeitete im Handwerk und erwarb sich bei der Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie die Bezeichnung Wirtschaftsförderer VWA.