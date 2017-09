Überlingen Apfelwochen: Landwirte klären über Obstanbau auf

Die "Apfelwochen am Bodensee" finden trotz Ernteausfällen statt.

Die Obstbauern haben es in diesem Jahr nicht leicht. Nach Frostnächten im April ist klar, dass bei manchen ein Großteil der Apfelernte hinüber ist oder zumindest schwere Schäden zeigt. Dennoch werden vom 23. September bis 15. Oktober die "Apfelwochen am Bodensee" veranstaltet. Sie sollen die kulinarische Vielfalt der Bodenseeregion präsentieren.

Drei Wochen lang dreht sich am deutschen Bodenseeufer alles um das aromatische Obst, wie die Kur und Touristik Überlingen (KuT) in einem Pressetext mitteilt. Jürgen Jankowiak, Leiter der KuT, sagt, dass die Vorplanung für die Apfelwochen schon relativ weit im Voraus feststehe. "Unwägbarkeiten kommen in der Landwirtschaft immer hinzu", erklärt der KuT-Chef. Außerdem: "Es gibt große Unterschiede, wie die Apfelernte ausfällt." Jankowiak ist sicher, dass es für die "Gäste noch genügend zu erleben gibt", und hofft, dass die Landwirte die Gelegenheit nutzen, um auf die spezielle Situation hinzuweisen, "die es nicht alle Jahre gibt". Und auf der Veranstaltungsliste findet sich tatsächlich nicht nur das Stichwort Verkostung. Die vier teilnehmenden Betriebe rund um Überlingen zeigen ihre Höfe und Obstgärten, klären aber auch über den Obstanbau am Bodensee auf. Das Obstgut Oberhof hat sich zum Beispiel die Themen Bio-Apfelanbau, regenerative Energien und Land-Tourismus auf die Fahne geschrieben und der Obsthof Kitt verspricht Wissenswertes über den Obstanbau. "Ich bleibe optimistisch, sonst hätte ich längst aufgeben müssen", hat Obstbauer Bernhard Kitt im August im SÜDKURIER-Gespräch gesagt. Genau dieser Optimismus lässt die Obstbauern wohl durchhalten und ihre Arbeit bei den Apfelwochen vorstellen.

Die Veranstaltungen