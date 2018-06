Überlingen Antonia Kitt und Andreas Bücklein entführen mit Liedern und Lesungen aus dem Alltagsstress

Mit einer Lesung der besonderen Art machten die Obstbäuerin und der Pfarrer darauf aufmerksam, wie wichtig es ist, "auch mal aus dem Mühlrad herauszukommen" und die Ruhe zu genießen.

Unter dem mächtigen Walnussbaum, den vor zwanzig Jahren Antonia und Bernhard Kitt für ihren ältesten Sohn gepflanzt hatten, luden sie gemeinsam mit dem Liedermacher Andreas Bücklein zu einem entspannten Auftakt in das Wochenende ein. Ein paar Bierbänke im Halbkreis aufgestellt, ein Mikrofon mit Verstärker, ein Liedermacher und eine Gastgeberin, die sich darauf versteht, Gedichte zu lesen und ihre Gäste mit frischen Kirschen zu verwöhnen – mehr war nicht nötig, um die rund 25 Menschen, die der Einladung auf den Obsthof Kitt gefolgt waren, glücklich zu machen.

"Die Kerne dürfen Sie gerne in die Wiese spucken", sagte Antonia Kitt, als sie die Gäste zur "entspannten Stunde zum Beginn des Wochenendes" begrüßte. Überhaupt: sie habe mit Andreas Bücklein die Gäste eingeladen, um eine Stunde lang gemeinsam von der Hektik des Alltags abzuschalten und das Sommergefühl zu genießen. Das sei, gerade wenn man viel zu tun habe, wichtig. Sie seien gerade mitten in der Erdbeerernte, und die Kirschernte habe gerade erst begonnen. "Es ist nicht einfach für mich, mich in dieser trubeligen Zeit einfach mal zurückzuziehen. Aber es ist wichtig, auch mal aus dem Mühlrad herauszukommen. Wir sind immer den Jahreszeiten hinterher. Die Arbeit hört nie auf." Und gerade deshalb müsse man sich die Zeit nehmen, auch die schönen Seiten zu genießen, indem man ganz bewusst die Natur spüre: "Fühlen, wie eine Ameise am Bein hochkrabbelt und hören, dass eine Biene in der Nähe summt. Dabei die saftigen Kirschen genießen und den Liedern und Gedichten zum Thema Sommer lauschen, die wir für Sie herausgesucht haben."

Der Liedermacher, Pfarrer und Religionslehrer Andreas Bücklein joggt gerne morgens über die Wiesen und Felder im Überlinger Norden, und gerne auch mal über den Obsthof Kitt. Richtig entstanden sei die Idee zur Veranstaltung aber laut Bücklein bei einer Erntedankveranstaltung auf dem Hof, wo er Antonia Kitt etwas lesen hörte. "Die Frau liest so gut", habe er da gedacht, "bei der Stimme braucht es keine Melodie dazu, da ist die Melodie in den Worten."

"Ich brauch 'ne Atempause ich träum' von Tagen wie ein leeres Blatt Papier", singt Andreas Bücklein und stimmt damit die Zuhörer auf die kommende Stunde ein. Dann liest Antonia Kitt ein Gedicht, und so wechseln sie sich ab. Bücklein, mit seinen humorvollen Liedern, und seinem humorigen und kritischen Blick auf die Welt – und Antonia Kitt, die die passenden Gedichte, von Friedrich Hölderlin bis Ernst Jandl, vorträgt. Eine gelungene Mischung, die, begleitet von Vogelgezwitscher und dem Summen der Bienen, im Schatten des Walnussbaums ganz besonderen Charme versprüht. Und die Gäste nach einer besinnlichen Stunde ganz entspannt ins Wochenende begleitet.