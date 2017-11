Überlingen Anny Hamm feiert ihren 103. Geburtstag

Überlingens Oberbürgermeister Jan Zeitler kommt zum Gratulieren. Die rüstige Rentnerin bereitet sich bereits auf die Fasnet 2018 vor.

Überlingen – Anny Hamm hat ihren Geburtstag gefeiert und zu 103 Lebensjahren überbrachte der Oberbürgermeister von Überlingen die Glückwünsche der ganzen Stadt. Jan Zeitler hatte auch eine Überraschung zu verkünden. Das neue Gästemagazin Überlingens präsentiert sich nicht nur im vollkommen neuen Gewand, Anny Hamm schreibt auf der ersten Seite das Grußwort an die Gäste der Stadt. Zur Präsentation am 12. Dezember wird sie höchstpersönlich im Kursaal zugegen sein.

Im September 1951 kam die Jubilarin und gebürtige Radolfzellerin nach Überlingen. Eine Stellung ihres Mannes hatte den Ortswechsel entlang des Bodensees nötig gemacht. "Im Oktober war ich bereits beim Kirchenchor und dann im Februar 1952 bei der Überlinger Fasnet als Schulmädchen. Schnurren gingen wir selbstverständlich auch", sagt Anny Hamm lachend. Die Fasnet ist ihr Leben und daraus wird sie nicht müde zu erzählen. Ihre beiden Töchter Reintraud und Rosi staunten auch jetzt noch, denn auch für sie hält Anny Hamm immer noch neue Anekdoten parat. Auf 65 Jahre Stadtgeschehen blickt Hamm zurück und wen wundert es da, dass Oberbürgermeister Zeitler begeistert ist, Anny Hamm für das neue Gästemagazin gewonnen zu haben. "Eine Stadt in der Altes gepflegt wird und Neues das Erscheinungsbild positiv verändert", schreibt Hamm – mehr wird noch nicht verraten.

Das Fotoshooting dazu war für die am 1. November geborene große alte Dame der Überlinger Fasnet schon fast Routine. Schließlich spielt die Frau, die als Kind immer Schauspielerin werden wollte, in einem Kinofilm eine tragende Rolle. "Century of Woman" von dem bekannten Regisseur Uli Gaulke soll 2018/2019 in die deutschen Kinos kommen. Auch die ARD habe bei ihr schon angerufen, da ging es um eine Filmreihe mit dem Titel "Mein Leben" mit Günther Jauch. Die hätten sich allerdings jetzt erstmal nicht mehr gemeldet, ihr aber immerhin schriftliche Informationen zukommen lassen. "Am Telefon, habe ich denen gesagt, mache ich gar nichts und das gilt auch für die ARD. Wenn es seriös ist, können Sie mir ja alles schriftlich zuschicken", erklärt Anny Hamm mit einem Augenzwinkern.

Viel gelacht wurde am 2. November zur Nachfeier ihres Geburtstages mit OB Zeitler und der Renker-Wirtin. Fröhlichkeit ist eine Lebensdevise der Seniorin, die sich natürlich, wer hätte anderes gedacht, bereits auf die kommende Fasnet vorbereitet. Auf ihren Auftritt im neuen Pfarrsaal freue sie sich besonders, die gute Akustik wäre für sie in ihrem Alter schon sehr wichtig, so Hamm. Im Weinhaus Renker ist am Rosenmontag-Nachmittag auch ein Auftritt der versierten Büttenrednerin geplant. "Darauf können wir uns alle schon einmal freuen, aber die Figur verrate ich jetzt noch nicht", sagt Hamm schmunzelnd.

Etwas ist neu im Leben der großen alten Dame und dieses Ding präsentierte Anny Hamm ihren Geburtstagsgästen mit sichtlich gemischten Gefühlen. "Ich habe nun einen Treppenliftstuhl, denn damit bekomme ich die drei Stockwerke zu oder aus meiner Wohnung doch besser bewältigt", erklärte Hamm einen High-Tech-Stuhl, der allerdings von einer Begleitperson bedient werden muss. So ganz vertrauenserweckend wirkte das Gerät nicht gleich, aber sie hätten ihn bereits mehrfach getestet, so Tochter Reintraud. Mut gehört schon dazu, um daraufzusteigen, so Elke Renker. Aber Anny Hamm ist eine mutige Frau, die vor allem auch anderen Mut macht, natürlich mit dem nötigen Frohsinn versehen.

Dokumentation

Der Kinofilm "Century of Woman" ist eine Dokumentation des Berliner Regisseurs Uli Gaulke, der für seine Filme bereits mehrfach ausgezeichnet wurde. Die Kölner Filmproduktion "Fruit Market" hat noch nicht alle Sponsorengelder zusammen, so ist der Filmstart auf 2018/2019 geplant. Anny Hamm ist ein der fünf über 100-jährigen Frauen aus Indien, Kuba, Japan und New York, deren Leben rückblickend auf ein Jahrhundert beleuchtet wird. Anny Hamm und die Überlinger Fasnacht sind in diesem Dokumentarfilm der deutsche Part. Das Filmteam drehte bereits 2016 im Weinhaus Renker und wird für weitere Außenaufnahmen voraussichtlich nochmals nach Überlingen kommen.