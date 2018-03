Überlingen Angriff auf Kinderspielplatz: Täter erst nach zwei Jahren verurteilt

Jannis Rietmann wird von einem Mann schwer verletzt. Zwei Jahre dauert es, bis ein Urteil gegen den Täter gesprochen ist. Ein Zeitraum, der an dem Jugendlichen nagt, der insbesondere nachts plötzlich schwere Ängste hat. Der SÜDKURIER ist auf Spurensuche gegangen, weshalb es so lange bis zur Verurteilung gedauert hat.

Jannis wird umgeschubst und fällt rückwärts auf einen Holzpfosten. Ein Mann steht neben ihm und tritt auf den damals 13-Jährigen ein. In der Diagnose des Krankenhauses wird später stehen: Zahlreiche Prellungen am Thorax, Kopf und Oberkörper. Was für viele nur eine Horrorvorstellung ist, musste Jannis Rietmann aus Billafingen am 10. April 2016 durchleben. Er zweifelte am Rechtsstaat, denn trotz zahlreicher Nachfragen bei der Polizei hat er lange keine Auskunft erhalten, wie es um die Strafanzeige steht und wann dem mutmaßlichen Täter der Prozess gemacht wird. Erst am Dienstag, 6. Februar, also fast zwei Jahre nach der Tat, fällte Amtsrichter Alexander von Kennel ein Urteil.

Doch was war geschehen? Jannis Rietmann spielte im April 2016 auf einem Spielplatz in Billafingen Fußball. Versehentlich schoss er dem Stiefsohn des mutmaßlichen Täters, der im Vorschulalter gewesen ist, ins Gesicht. Der Angeklagte, der in unmittelbarer Nähe zum Spielplatz wohnt, soll deshalb auf Rietmann zugestürmt sein und den Jugendlichen zu Boden geschubst haben. Dabei fiel der Jugendliche mit dem Kopf auf den Holzpfosten. Danach soll der Angeklagte mehrmals auf den am Boden liegenden Jugendlichen eingetreten haben. Jannis Rietmann erlitt dabei zahlreiche Verletzungen am Bauch, Kopf und Oberkörper. Der Täter wurde wegen Körperverletzung zu 140 Tagessätzen zu je 50 Euro verurteilt.

Der Billafinger litt lange unter der Tat. "Die Verletzungen am Körper verheilten schnell", sagt er, "aber im Kopf bleibt etwas hängen." Nach eigener Aussage hatte Rietmann nachts oft Angst, alleine auf die Toilette zu gehen. Er blieb deshalb vier Stunden wach im Bett liegen und wartete, bis die Sonne aufging. Seine Mutter, Alexandra Rietmann, merkte nach dem Vorfall an vielen Kleinigkeiten, dass Jannis sich verändert hat: "Wenn ein Fremder zum Beispiel offensiv auf Jannis zugegangen ist, dann schützte er sich mit seinen Armen." Er hätte damals Todesangst gehabt und würde diese Schutzhaltung dann wohl unterbewusst einnehmen, vermutet sie.

Polizei soll Fragen ignoriert haben

Nicht zu wissen, an wen man sich wenden soll, ist für Familie Rietmann besonders schlimm gewesen. Nach eigener Aussage hätten die Eltern mehrmals versucht, mit der Polizei Kontakt aufzunehmen. Unmittelbar nach der Körperverletzung hätten sie Rückmeldung bekommen und der zuständige Polizeibeamte hätte sich auch intensiv um die Familie gekümmert – schon bald sei der Kontakt jedoch abgebrochen. "Wir haben dann in der ganzen Zeit keine Auskunft bekommen. Auf meine Anrufe bei der Polizei hat sich keiner gemeldet", beklagt Alexandra Rietmann. Das kann ihr Ehemann Urs bestätigen: "Ich habe Mails an die Polizei geschrieben. Da kam auch nichts zurück. Wir haben das nicht verstanden."

Jannis ist dadurch "ein bisschen vom Weg abgekommen", wie er selbst sagt. Er hatte das Gefühl, dass er in diesem Land ohne Konsequenzen Verbrechen begehen könne. "Ich habe am Staat gezweifelt und hatte einfach Angst, dass gar nichts gemacht wird", sagt der Billafinger.

Wenn sich Verfahren lange hinziehen, sei das problematisch für die Geschädigten, sagt Martha Dauth vom Weißen Ring. Die Organisation unterstützt Opfer von Gewalttaten und setzt sich für ihre Recht ein. "Immer wieder mit dem Fall konfrontiert zu werden, ist vor allem für Jugendliche schwer zu verarbeiten. Das sind ja meistens nicht die einzigen Probleme, die sie haben", sagt sie dem SÜDKURIER.

Bei der Anzeigenaufnahme und während der weiteren Sachbearbeitung habe der Beamte sehr intensive und ausführliche Gespräche mit der Familie geführt, erklärt Markus Sauter, Pressesprecher der Polizei, dem SÜDKURIER schriftlich. Im Verlauf der Sachbearbeitung seien Mails von Alexandra Rietmann telefonisch beantwortet worden. Das sei aber nicht immer sofort möglich gewesen. "In einem der Telefonate hat er auch darauf hingewiesen, dass der Ermittlungsvorgang zwischenzeitlich an die zuständige Staatsanwaltschaft abgegeben wurde", so Sauter schriftlich. Auf eine kurz darauf beim Sachbearbeiter eingegangene Mail zum Verfahrensstand habe der Beamte deshalb nicht mehr reagiert. Der zuständige Beamte habe eine spätere Beantwortung deshalb nicht mehr für notwendig erachtet. Alexandra Rietmann hätte sich mit dieser Auskunft zufrieden gezeigt. "Nach unseren bisherigen Feststellungen ist die Bearbeitung des Anzeigenvorganges außerordentlich korrekt erfolgt", sagt der Pressesprecher.

Im November 2017 bekam die Familie die Vorlage beim Gericht, als Zeugen auszusagen. Zuvor hatte Alexandra Rietmann beim Landgericht Konstanz um Rat gefragt. Am 30. Januar 2018 war der erste Verhandlungstag, am 6. Februar dann der zweite. Der Angeklagte räumte die Vorwürfe ein und gab zu, Jannis geschubst und getreten zu haben. Er wurde von Amtsrichter Alexander von Kennel wegen Körperverletzung zu 140 Tagessätzen zu je 50 Euro verurteilt. Doch warum mussten 21 Monate vergehen, bis der Täter angeklagt wird?

"Es hatte seinen Grund", beantwortet zuständiger Amtsrichter Alexander von Kennel die Frage, warum fast zwei Jahre bis zur Verhandlung vergangen sind. Die Akte sei vom Verwaltungsgerichtshof angefordert worden und habe dort lange zur Bearbeitung gelegen.

Andreas Mathy, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Konstanz, klärt auf, dass die Akte im August 2016 von der Polizei an die Staatsanwaltschaft übergeben worden sei. Im Februar 2017 sei sie dann an das Amtsgericht Überlingen weitergeleitet worden. "Bei uns ist zwar nicht blitzartig schnell gearbeitet worden", aber bei hoher Auslastung sei das ein normaler Zeitrahmen, sagt Mathy.

Prozess am Verwaltungsgericht

Neben dem Vorwurf der Körperverletzung sei der Angeklagte seit 30. Dezember 2016 in ein weiteres Verfahren beim Verwaltungsgericht Sigmaringen involviert gewesen, erklärt Rüdiger Albrecht, stellvertretender Pressesprecher des Verwaltungsgerichtshofes Mannheim, auf Nachfrage des SÜDKURIER schriftlich. Im Verfahren sei es um eine Strafsache rund um Paragraf 81b der Strafprozessordnung gegangen. Dieser legt fest, dass Lichtbilder, Fingerabdrücke, Messungen und ähnliche Maßnahmen des Beschuldigten auch gegen seinen Willen vorgenommen werden dürfen. Die Akte sei vom Verwaltungsgericht Sigmaringen im April 2017 beim Amtsgericht Überlingen angefordert worden. Weil der Kläger gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Sigmaringen Berufung einlegte, wurden die Akten dann vom Verwaltungsgerichtshof angefordert. Sie wurde endgültig am 28. September 2017 an das Amtsgericht zurückgegeben. Insgesamt lag die Akte also fast ein Jahr bei den Verwaltungsgerichten. Während dieser Zeit konnte das Amtsgericht Überlingen an dem Fall nicht weiter arbeiten.

Wer kann helfen?

Mirja Poenig, Pressebeauftragte am Landesgericht Konstanz, stellt auf Nachfrage des SÜDKURIER klar: "Die Betroffenen haben ein Recht darauf, zu erfahren, auf welchem Stand die Strafsache ist. Das erfahren sie in der Akte." Je nachdem, bei welchem Gericht diese Akte liege, könne der Geschädigte abschätzen, wie lange es in etwa dauere, bis es zum Gerichtsverfahren komme. Das zuständige Gericht und die Staatsanwaltschaft könnten diese Akteneinsicht dem Anwalt des Geschädigten gewähren. Auf die Frage, ob es eine zeitliche Begrenzung gebe, bis wann die Gerichte spätestens einen Strafprozess eröffnen müssten, entgegnet die Pressebeauftragte: "Es gibt da kein zeitliches Limit. Wie lange es dauern darf, ist nicht gesetzlich geregelt." Aber die Betroffenen müssen die Ungewissheit nicht untätig aushalten. Laut Mirja Poenig habe jeder Geschädigte in einem Strafverfahren das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen Behörde einzureichen, um das Verfahren zu beschleunigen.

Staatsanwaltschaft kann Auskunft geben

Beschwerde kann Verfahren beschleunigen

