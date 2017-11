Überlingen Amerikaner feiern Thanksgiving in Überlingen

Die amerikanische Tradition Thanksgiving wird auch am Bodensee gefeiert, klassisch mit Truthahn. Doch nicht alle feiern mit, denn für manche US-Amerikaner ist Thanksgiving nur dann rund, wenn die ganze Familie dabei ist. Andreas Wissmann aus Überlingen hingegen ist dieses Jahr mit seiner Familie nach Detroit gezogen und passt sich dort dem lokalen Brauch gleich an: Er feiert Thanksgiving mit Freunden und Nachbarn, statt mit Truthahn aber mit Brathähnchen und Raclette.

Überlingen – Ihr Truthahn wiegt 17 Pfund und sie ist schon die ganze Woche mit Vorbereitungen für das große Fest beschäftigt. Die Überlingerin Ursula Fickes lebt heute in Kalifornien und das amerikanische Thanksgiving ist fester Bestandteil in ihrem Leben geworden. Ihr Truthahn wird nicht gefüllt, wie sie verrät, "für drei bis vier Stunden brutzelt er im Backofen vor sich her." Als Erinnerung an die alte Heimat gibt es dazu Schinken, grüne Bohnen "wie meine Mama die immer gemacht hat", Kartoffelbrei, Soße und eine große Schüssel Salat sowie später Kaffee mit Apfel- und Pumpkin-Pie, Marmorkuchen und Apfelstrudel. Neun Leute kommen zum Fest, das den ganzen Nachmittag dauert, "bis alle dann voll und zufrieden heimrollen". Im Fernsehen schauen sie alle noch Football und die große Macys-Parade, an deren Ende der Santa Claus erscheint. "Es war ein langer Tag", berichtet sie am nächsten Morgen, "alles hat ganz lecker geschmeckt."

"Es ist eben nicht das gleiche wie in den USA", sagt April Lanman. Sie stammt aus Washington DC, seit 2002 lebt sie in Überlingen. Nur zwei Mal hat sie seitdem Thanksgiving gefeiert, aber eigentlich feiert sie das Fest nicht mehr. "Es ist ein gemeinsames Fest für die ganze Familie", berichtet sie, aber ihre restliche Familie mit Eltern und Geschwistern lebe eben in den USA. Und zudem sei hier in Deutschland kein Feiertag, da fehle das Besondere. Dennoch: "Letztes Jahr hat Thanksgiving mir zum ersten Mal gefehlt", gesteht sie: "Den Truthahn gibt jetzt es Weihnachten."

Vor 15 Jahren kam Michelle Prevot aus Louisiana nach Überlingen, aber auch sie feiert kein Thanksgiving mehr: "Dann fängt das Drama an, du bekommst die Sachen hier nicht", erklärt sie: "Es schmeckt eben nicht so wie zu Hause." Auch ihr fehlt zum Familienfest die Familie: "Es müssen vier Generationen am Tisch sitzen, Oma macht den Turkey und jeder bringt was mit." Auf das "ganze Gedönse" wie politische Diskussionen und Football kann sie gern verzichten, dennoch sei jetzt ohne Thanksgiving "schon ein bisschen komisch". Sie schwärmt von ihrer Heimat und dem geräucherten Truthahn: "Zuerst zwei Tage in Salzwasser legen. Thanksgiving begann morgens um 5 Uhr, da kam der Truthahn in den Rauchofen", erinnert sie sich.

"Wir feiern in Peru das gleiche", sagt E'stephany, die aus Peru kommt. Zusammen mit Dennis Ray Jackson Jr. und den drei Kindern feiert sie Thanksgiving: Dennis stammt aus Florida. "Wir fliegen heute für einen Tag nach Amerika", so bildlich beschreibt E'stephany das große amerikanische Fest. Seit früh morgens steht sie in der Küche in Überlingen, am Kühlschrank hängen Zettel mit Zutaten und Uhrzeiten: Der Fahrplan fürs Kochen. "Wir machen das nur für die Kinder", erklärt sie, "es ist so schön, wenn die Kinder eine schöne Erinnerung an Thanksgiving haben." Ihre Kinder haben Freunde mitgebracht, es ist laut und turbulent im Haus. In der Küche läuft im Hintergrund schöne Musik, Kerzen brennen, während im Ofen der Turkey brät. "Ich genieße den Duft und trink' einen Schluck Wein und bin die glücklichste Frau auf der Welt", sagt die Köchin.

"Wir feiern heute deutsch-amerikanisch", berichtet Andreas Wissmann: Bis Anfang des Jahres lebte der ehemalige Gemeinderat noch in Überlingen, dann zog er mit Familie nach Detroit. Zu Thanksgiving hat er deutsche und amerikanische Freunde zu Gast, zusammen schauen sie sich zuerst den Festumzug in Detroit an. "Es gibt kein klassisches Truthahnessen, sondern unsere deutsch-amerikanische Variante", erklärt er: "Zur Einstimmung wird es Eggnog geben. Eine Art Eierlikör, der hier in der Vor- und Weihnachtszeit getrunken wird." Es gibt Kürbissuppe, Raclette, zum Nachtisch Pumpkin Pie und "um zumindest etwas Geflügel auf dem Tisch zu haben, gibt es Brathähnchen". Danach schauen sie sich das Football-Spiel der Detroit Lions gegen die Minnesota Vikings an, schon ganz amerikanisch.

Thanksgiving

1789 proklamierte der damalige Präsident George Washington erstmals das Erntedankfest Thanksgiving. Heute wird Thanksgiving am vierten Donnerstag im November begangen. Es hat sich zum wichtigsten Familienfest in den USA entwickelt, bei dem traditionell ein großer Truthahn zubereitet wird. Es ist quasi der letzte Tag im Herbst, am darauffolgenden Tag beginnt in den USA die Vorweihnachtssaison.