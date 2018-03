Bodenseekreis, Überlingen, Tettnang Altkennzeichen ÜB und TT: Eigentlich ein unwichtiges Thema

Wenn es um die Wiedereinführung der alten Autonummern ein Problem gibt, dann schuf dies Landrat Lothar Wölfle selbst. Das meint SÜDKURIER-Redakteur Stefan Hilser in seinem Kommentar.

Früher gab's den Fuchsschwanz am Manta; mit Spoiler am Golf fährt noch heute mancher Autofahrer durch die Lande; ein H weist auf einen schicken Oldtimer hin; und die Fortschrittlichsten unter den Autofahrern zeigen stolz ihr E am Nummernschild und verzichten auf einen Auspuff. Ein Auto ist immer auch Statussymbol und Ausdruck von Lebensgefühl. Man fährt sein Geburtsjahr plakativ durch die Stadt oder drückt seinem Auto mit den eigenen Anfangsbuchstaben oder den Initialen der Kinder einen individuellen Stempel auf.

All' das sind Spielereien. Auch ein ÜB am Auto ist nur eine nette Geste, ist Blech gewordene Heimatliebe, und bestenfalls Anlass für ein Gespräch in Genua beim Warten auf die Autofähre: Wo kommen Sie her, wo liegt TT?

Um mehr geht es nicht. Emotionen hängt ein Autofahrer an ein Retrokennzeichen höchstens dann, wenn er es aktiv bestellt. Alle anderen, die im Bodenseekreis ihr FN behalten, werden das Thema ohne jegliche Gefühlsregung betrachten. Wie Landrat Lothar Wölfle zu der Einschätzung kommt, dass mit ÜB Separationsbewegungen entlang der württembergisch-badischen Grenze entstehen könnten, bedarf einer näheren Debatte, die es aber nicht wert ist, geführt zu werden. Insofern hat Wölfle ja Recht: "Wenn man keine anderen Probleme hat..."

Wenn es im Bodenseekreis um die Altkennzeichen ein Problem gibt, dann schuf Wölfle dieses Problem selbst mit seiner ablehnenden Haltung. Hätte er dem Kreistag 2012 oder 2014 kraft seiner Autorität ein Ja empfohlen, dann wäre das Gremium ihm vermutlich gefolgt und dieses Thema wäre längst keines mehr.