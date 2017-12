Überlingen Aloisia und Dieter Schäfer feiern diamantene Hochzeit

Das Paar aus Nesselwangen ist seit 60 Jahren verheiratet und Aloisia und Dieter Schäfer haben ein gemeinsames Hobby.

Überlingen (lf) Das Ehepaar Aloisia und Dieter Schäfer hat vergangene Woche in seinem Haus in Nesselwangen diamantene Hochzeit gefeiert. Die Glückwünsche der Stadt und die Urkunde des Ministerpräsidenten überbrachte Axel Wieczorek in Vertretung von Ortsvorsteher Wolfgang Käppeler.

Die Schäfers sind leidenschaftliche Vogelliebhaber. Nicht weniger als 60 Vögel haben bei ihnen ein Zuhause, darunter die sprachbegabten Beos aus Südostasien und die farbenprächtigen Loris mit ihrer Pinselzunge bis hin zu den Wellensittichen. Auch wenn die Betreuung der Vögel vier Stunden Arbeit pro Tag erfordert, ist dies für den 81-jährigen Dieter Schäfer immer noch ein aufregendes Hobby. Seine gleichaltrige Frau Aloisia ist nicht weniger begeistert von den Tieren und hilft ihrem Mann beim Füttern und Beringen der Vögel.

Sie ist in Bonndorf im Schwarzwald geboren, besuchte die Landwirtschaftsschule in Löffingen und fand als junge Frau eine Anstellung in Nußdorf. Als die beiden sich in der Pfarrhofstraße in Überlingen zum ersten Mal begegneten, war für ihn die Entscheidung sofort klar. In seinen Worten “die muss es sein“ erinnert er sich. Geheiratet haben sie im kleinen Kreis. Die kirchliche Trauung des konfessionsverschiedenen Paares fand in der Birnau statt. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor, Tochter Inge und die Söhne Thomas und Hans-Jörg. Mit viel Eigenarbeit hat die Familie 1971 ein großes Haus in der Billafingerstraße 16 gebaut.

Dieter Schäfer ist in Mühlhofen geboren, aber im Litscherweg in Überlingen aufgewachsen. Von sich sagt er: „Ich bin Überlinger mit Leib und Seele.“ Nach der Schule machte er eine Lehre als Elektriker beim Meister Bruno Müller, der mit Unterstützung der Stadt die Überlinger Sternwarte erstellt hat. 39 Jahre arbeitete Schäfer in seinem Beruf in der Bodenseewasserversorgung. Er ist ein naturverbundener Mensch, der seinem zweiten Hobby, dem Reiten in der freien Natur, nachgeht. Auch darüber könnte er stundenlang erzählen.

Seine Erfahrungen und sein Organisationstalent brachte Dieter Schäfer im Reitverein Überlingen und im Reitverein Spießhof ein. Er ist Mitglied beim BUND und Nabu und natürlich beim überregionalen Vogelverein. Die Vorliebe für exotische Vögel hat ihm und seiner Frau Reisen in ferne Länder beschert, die das rüstige Jubelpaar gerne unternimmt.