Überlingen Aktionskünstler Pedro Krisko im Gallerturm: Frischer Wind in altem Gemäuer

Die Performance des Kressbronner Künstlers Pedro Krisko stellt das traditionelle Kunstverständnis so manchen Besuchers im Gallerturm gründlich in Frage. Am Ende gibt es aber viel Applaus.

Mit dem Aktionskünstler Pedro Krisko aus Kressbronn ist es "Der Gesellschaft der Kunstfreunde Überlingen" gelungen, einmal einen ganz aktuellen Akzent in dem alt-ehrwürdigen Gemäuer des Gallerturmes zu platzieren. Mit einer ungewöhnlichen Kunst-Performance am Freitagabend wurde das traditionelle Kunstverständnis so manchen Besuchers gründlich in Frage gestellt. Frischer Wind, der nicht zuletzt der neuen Präsidentin des Vereins, Stefanie Lioe, zu verdanken ist.

Ganz in Weiß gekleidet bemalte Krisko zuerst sein Gesicht mit Farbe, kroch dann in einen übermannsgroßen Leinensack: undefinierbare Geräusche, ein Sichwinden, dann die Befreiung mit einem Messer, wie das gewaltsame Öffnen einer Fruchtblase von innen, die dann sauber zusammenfaltet mitgenommen wird zur nächsten Station. Auf einem Tisch stehend beginnt Krisko, mit dicken Grafitstiften auf einer großen Leinwand zu zeichnen, scheinbar unkontrolliert, spontan, in heftigen Strichen, inspiriert von den frei improvisierten Tonfolgen aus der E-Gitarre von Thomas Lutz. "Die Linien fliegen, Formen winden sich, verschlingen mich, kein Zweifeln mehr, nur noch Tun" und "hat man den Mut dazu und nimmt sich die Freiheit dafür, wird jeder Mensch zum Künstler, ganz im Sinne von Joseph Beuys und damit wirkt man an der uns alle umfassenden 'sozialen Plastik' aktiv gestaltend mit", sagte dazu der Künstler selbst und skizzierte so die Besonderheit dieses Prozesses, eine Gestaltung ohne Vorgaben, Traditionen und Richtlinien. Das Verständnis dafür kann aber durchaus erst im Erleben des Prozesses liegen.

Mit ihrem Beifall bekundeten die Besucher ihre Anerkennung für das dramaturgische Konzept, das couragierte Auftreten des Akteurs und eine gewisse Bewunderung für das dabei entstanden Werk: Eine großformatige, energiegeladene Zeichnung, geflochten aus Hunderten von Strichlagen. Zu der Aktion gibt es keine Ausstellung. Der Erlebnischarakter einer solchen Performance kann letztlich im Endprodukt nicht in seiner ganzen Dimension erfasst werden.