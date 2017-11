Überlingen Aktion "Weihnachten im Schuhkarton": Sie wollen helfen, nicht missionieren

Marga Kempter und Sonja Winckelmann-Erles organisieren in Überlingen die Spendenaktion "Weihnachten im Schuhkarton". Die Geschenke kommen Kindern in Not zugute. Kein Verständnis haben die Helfer für Kritik aus kirchlichen Kreisen.

Die große Tüte schleift über dem Boden, aber das kleine Mädchen möchte sie unbedingt selbst abgeben. "Da sind ja sogar zwei Pakete drin, das ist aber toll!", freut sich Marga Kempter. Sie engagiert sich seit 18 Jahren ehrenamtlich bei der Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" und nimmt dem Kind die Last ab. Die Mutter hat das Geschwisterchen auf dem Arm und legt noch schnell die Spende für den Transport dazu. Sie sei bei Facebook auf die Aktion aufmerksam geworden und hat die Pakete zusammen mit den Kindern gepackt. Da kommt schon der nächste Spender ins Gemeindezentrum St. Suso. Alle werden freundlich empfangen, für die Kinder gibt es noch Süßigkeiten und dann wandert das Paket in den Nachbarraum. Hier sind mehrere Helfer dabei, den Inhalt der Kartons zu überprüfen und weitere Päckchen mit Spendenmaterial zu packen. Basierend auf Erfahrungen und Zollvorschriften wurde ein Merkblatt verfasst, was alles in die Pakete darf. "Wir müssen trotzdem alles noch einmal aufmachen und kontrollieren." Das klingt nach viel Arbeit, aber die Stimmung ist gut und alle packen mit an.

"Weihnachten im Schuhkarton" sei zwar eine Initiative mit christlichem Hintergrund, aber in erster Linie eine Frage der Hilfsbereitschaft, sind sich Marga Kempter und Sonja Winckelmann-Erles einig. Die beiden organisieren die Aktion in Überlingen seit Jahren und betonen, dass es sich um eine überkonfessionelle Initiative handelt. Längst nicht alle der zwölf Helfer seien Mitglied einer Kirche. In Überlingen unterstützt die katholische Kirche die Ehrenamtlichen, indem sie auf der Homepage der Münstergemeinde informiert und Räume zur Verfügung stellt.

Das ist nicht selbstverständlich. In den letzten Jahren hat es öfter Kritik gegeben. So hat die Diözese Freiburg, zu der Überlingen gehört, vor drei Jahren in ihrem Amtsblatt empfohlen, die Aktion nicht weiter zu unterstützen, sondern lieber alternative ökumenische Spendeninitiativen zu fördern. "Wir haben immer mal wieder davon gehört, aber Probleme gab es nicht", sagt Marga Kempter.

In Friedrichshafen, das zur Diözese Rottenburg-Stuttgart gehört, sieht das anders aus. Im Sommer wurden zum wiederholten Male kirchliche Einrichtungen angehalten, "Weihnachten im Schuhkarton" nicht zu unterstützen. Dem hat sich zum Beispiel das Schuldekanat in Wangen angeschlossen. Daraufhin haben sich mehrere katholische Kindergärten und Schulen im östlichen Bodenseekreis nicht mehr beteiligt. Der Grund ist im Amtsblatt der Diözese Rottenburg-Stuttgart vom August 2017 nachzulesen. Da steht, es handele sich um eine Missionsaktion, die sich nicht mit dem "Glaubens- und Kirchenverständnis" der Katholiken decken würde.

Das kann Christin Talbot so nicht nachvollziehen. Sie ist Pressereferentin des Vereins "Geschenke der Hoffnung", zu deren Aktionen auch "Weihnachten im Schuhkarton" gehört. "Wir arbeiten mit Kirchengemeinden in den Empfängerländern zusammen. Die Übergabe der Pakete findet im weihnachtlichen Kontext statt, wobei vermittelt wird, dass die Kinder von Gott und den Menschen geliebt werden", erläutert sie. "Es werden zusätzlich Glaubenskurse angeboten, aber die Teilnahme ist freiwillig und keine Voraussetzung, ein Paket zu bekommen."

Auch Sonja Winckelmann-Erles findet den Vorwurf absurd. Ihr und den anderen Ehrenamtlichen gehe es darum, zu helfen. "Wir möchten nicht einfach spenden, sondern freuen uns, dass wir selber etwas machen können." Und zwar das ganze Jahr: Sie stricken Socken oder Wolltiere, sammeln Sachspenden ein, wenn sich eine Gelegenheit ergibt, oder auch Geld. "Wir würden uns nicht engagieren, wenn Druck oder Missionierung damit verbunden wäre!"

Die Aktion

"Weihnachten im Schuhkarton" ist eine Aktion des christlichen Werks "Geschenke der Hoffnung" mit Sitz in Berlin. Die Sammlung von Sach- und Geldspenden ist Teil einer weltweiten Geschenkaktion, die seit 1993 Kinder in Not in rund 150 Ländern erreicht.

Die Überlinger Unterstützer der Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" haben in diesem Jahr 454 Päckchen gesammelt, kontrolliert und versandfertig gemacht. Damit ist die Aktion für dieses Jahr abgeschlossen. Die ehrenamtliche Arbeit der Gruppe geht aber weiter. Auf dem Überlinger Weihnachtsmarkt bieten sie Selbstgemachtes an. Der Erlös kommt dem Projekt im nächsten Jahr zugute.