vor 7 Stunden Christiane Keutner Überlingen, Sipplingen Aktion "Wanderlust" mit schönen Aussichten

Grillen statt Schifffahrt: Mit dieser kleinen Änderung startet die ausgefallene Halbtagswanderung am Freitag, 20. Oktober, von Überlingen nach Sipplingen. Für Wanderführer Michael Wilkendorf eine der reizvollsten Wege am Bodensee, geht es doch an Molassefelsen entlang mit äußerst attraktiven Blicken auf den Überlinger See. Ursprünglich war die Wanderung schon für 1. September geplant, musste aber abgesagt werden. Verschönerungsverein und SÜDKURIER organisieren die Wanderung.