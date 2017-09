Überlingen Aktion Ma(h)lzeit in der Kreuzkirche feiert zehnten Geburtstag

Seit zehn Jahren kocht ein Küchenteam zweimal pro Monat in der evangelisch-methodistischen Kreuzkirche in Überlingen ein Menü. Das Angebot wird von Menschen mit kleinem Geldbeutel geschätzt, aber auch als Treffpunkt. Am 1. Oktober feiert die Gemeinde den Geburtstag mit einem Stehempfang und einem Festgottesdienst.

Überlingen – Dass die evangelisch-methodistische Kirche am Schättlisberg ihr Projekt Ma(h)lzeit im Jahr 2007 mit großem Elan ins Leben gerufen hat, ist eine Sache. Eine andere, Sache ist es, dass die Aktiven diesen Akt der Gastfreundschaft und des ehrenamtlichen Engagements inzwischen zehn Jahre lang durchgehalten haben. Zweimal im Monat kocht ein routiniertes Team in der Kreuzkirchenküche ein Menü zu einem für jeden erschwinglichen Preis.

Der Zuspruch zu dem Angebot ist ungebrochen groß und das wollen die Gemeinde, die Helfer und Gäste am Sonntag, 1. Oktober, gemeinsam ab 14.30 Uhr feiern – mit einem Stehempfang, einem Festgottesdienst und Häppchen im Anschluss.

Wie wichtig ist dieses Angebot für Pastor Rouven Bürkle, der die Ma(h)lzeit jedes Mal begleitet? "Aus unserer Sicht ist das nicht nur ein Angebot für Hungrige mit kleinem Geldbeutel", betont Bürkle: "Das Angebot erfüllt auch eine wichtige soziale Aufgabe." Nicht umsonst setzen sich hier alle zwei Wochen etwa hundert Gäste an einen gedeckten Tisch. Manche würden sicher auch häufiger kommen. "Doch das würde unsere Kapazitäten überfordern", erklärt der Pastor.

An Helfern fehlt es dem Team nicht. Immer wieder stoßen mal neue Gesichter dazu, die Spaß an der Aktion haben. "Es sind inzwischen insgesamt 35 Frauen und Männer im Kochkader", freut sich Rouven Bürkle. "Nur ein Teil davon kommt aus unserer Gemeinde. Die anderen helfen, weil ihnen das Projekt wichtig ist." Pro Mittwoch wird davon mindestes ein gutes Dutzend benötigt. In Küche und Saal sind viele Vorbereitungsarbeiten zu erledigen, bevor es an die Kochtöpfe geht. Anschließend muss aufgeräumt und der Gemeindesaal wieder geputzt werden.

Auch hier helfen viele zusammen. "Einen oder zwei professionelle Köchinnen oder Köche könnten wir dringend gebrauchen", sagt Küchenchefin Ursula Lang. Sie ist Quereinsteigerin und war in ihrem ersten Leben in der Finanzabteilung eines Frankfurter Unternehmens tätig. Bei der Ma(h)lzeit entscheidet sie mit einer kleinen Gruppe über den Speiseplan, der stets ein dreigängiges Menü umfasst. "Ursula Lang hat immer wieder kreative Ideen", attestiert Mitstreiterin Ulla Häusing der Teamchefin. Abwechslung wird von den Essensgästen geschätzt. Zwar ist Nasi Goreng hierzulande nicht mehr unbekannt. Doch bei der Ma(h)lzeit hatte das indonesische Reisgericht in dieser Woche Premiere.

"Wir haben über zwölf Kilo Putenfleisch verarbeitet und acht Kilo Reis", sagt Hanspeter Hiob, von Haus aus Tiefbauingenieur, seit Januar aber im Ruhestand und schon Sous-Chef in der Brigade in der Küche der Kreuzkirche. "Jedes Gericht wird ganz frisch zubereitet", betont er und verweist auf die Authentizität der Speisen. "Von dem typischen getrockneten Würzgemüse haben wir ein Kilo im Internet bestellt." Für alle, die es noch etwas schärfer mögen, steht ein riesiges Glas Sambal Oelek mit Warnhinweis bereit.

Die Zutaten finanziert die methodistische Gemeinde von einem Sonderkonto vor, auf das man auch Spenden überweisen kann. Die Gäste bezahlen nach eigenem Ermessen denn Sonderpreis von 1,50 Euro oder einen Solidarpreis von 5 Euro. Dafür gab es in dieser Woche vorweg eine Gemüsebrühe mit Nudeln und Backerbsen, zum Reisgericht einen bunten Chinakohlsalat und als Abschluss Vanillepudding.

Spätestens um 9 Uhr muss das Küchenteam von Ursula Lang loslegen, um das Menü rechtzeitig auf den Tisch zu bringen. Serviert wird ab 12 Uhr, doch schon kurz nach 11.30 Uhr öffnet sich die Tür und die ersten Gäste sichern sich ihren Lieblingsplatz. "Darunter sind Menschen, die Geld sparen müssen", sagt Pastor Bürkle. "Doch auch viele andere, die die Ma(h)lzeit als Treffpunkt nutzen, menschliche Begegnung suchen und mit anderen ins Gespräch kommen wollen." Die bunte Mischung macht das Angebot attraktiv und bringt die Menschen einander näher. Schließlicht heißt die Mahlzeit auch mehrdeutig Ma(h)lzeit.

Aktion und Geburtstag