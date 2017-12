Überlingen Adventskalender der Überlinger Persönlichkeiten: Werner Haberland

Sie hinterließen Spuren: Um Werner Haberland geht es im 15. Teil unseres Adventskalenders der Überlinger Persönlichkeiten.

Die Überlinger Jugendherberge heißt, seit es sie gibt, Martin-Buber-Jugendherberge. Müsste sie aber nicht. Genauso gut könnte sie Werner-Haberland-Jugendherberge heißen. Letzterer hat sie nämlich, indem er ihren Neubau ermöglichte, vor dem Verfall gerettet und dafür gesorgt, dass sie eben genau den Namen bekommt, den sie heute trägt.

Gebürtig stammt Werner Haberland (1899-1970) aus Berlin. Dort wächst er in wohlhabenden Verhältnissen auf, sein Vater ist ein einflussreicher, jüdischer Bauunternehmer. Der großbürgerliche Lebensstil seines Elternhauses liegt Haberland jedoch fern, und er ist nicht daran interessiert, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Er ist politisch links orientiert, studiert in Berlin und Heidelberg Germanistik, Jura und Philosophie, schließt sein Studium jedoch nie ab. Auch an seinem Erbe, auf das er letztlich verzichtet, liegt Haberland nichts. Von dem Pflichtteil, den er trotzdem erhält, erwirbt er 1933 ein Grundstück in Überlingen. Seine Wahl fällt auf ein Obstgut auf der Grethhalde. Unterhalb des Grundstücks verläuft heute noch der Werner-Haberland-Weg, der an den einstigen Besitzer erinnert. Die landwirtschaftlichen Arbeiten erledigt ein Bonndorfer Bauer für ihn, er selbst hat davon keine Ahnung und fristet sein Dasein als Privatgelehrter. Allzu lange kann Haberland seine neue Wahlheimat nicht genießen. Sein Bruder Kurt wird 1937 wegen "Rassenschande" verhaftet, daraufhin emigriert Haberland als Jude in die Schweiz und entgeht so einem schlimmeren Schicksal. Sein Obstgut in Überlingen wird im Zuge der Arisierung von einem Aachener Professor gekauft; sein Bruder kommt vier Jahre später in einem KZ ums Leben.

Da Haberland sich in seinem Schweizer Exil zwar zum Lehrer ausbilden lässt, diesen Beruf aber nicht ausüben kann, schlägt er sich mit anderen Arbeiten durch. Dabei scheut er vor keiner Tätigkeit zurück, in einem Steinbruch verdient er sich seinen Lebensunterhalt. Weitere berufliche Stationen führen ihn nach Österreich und 1952 wieder zurück in die Bundesrepublik. Ob als Hotelportier, als Nachtwächter in einem industriellen Betrieb oder als Privatlehrer: Haberland ist sich bis ans Ende seines Lebens für nichts zu schade. Für ihn zählt hauptsächlich, dass man sich sein Geld durch eigene Leistungen erwirbt. So ist auch in Eugen Schnerings Kapitel zu Werner Haberland in "Überlingen – Stadtgeschichte in Straßennamen" über ihn zu lesen: "Materielle Dinge galten ihm zeitlebens wenig, zumal, wenn sie ohne eigene Leistung erreicht worden waren." Daher nimmt Haberland auch die Entschädigungszahlungen, die er nach dem Dritten Reich im Zuge der Deutschen Wiedergutmachungspolitik erhält, nicht für sich selbst, sondern gibt sie an bedürftige Freunde weiter, oder an Flüchtlinge, die ein ähnliches Schicksal wie er selbst erleiden mussten.

1949 gelangt Haberland mithilfe des damaligen Überlinger Bürgermeisters Anton Wilhelm Schelle wieder in den Besitz seines Obstguts. Dieses verkauft er jedoch wieder und spendet den Erlös, 1,4 Millionen Mark, dem Jugendherbergswerk. Mit seiner Großzügigkeit ermöglicht Haberland den Bau einer neuen Jugendherberge, die alte ist baufällig. 1975, fünf Jahre nach Haberlands Tod, wird die Jugendherberge eingeweiht. Sein bescheidenes und selbstloses Wesen äußert sich auch darin, dass die Herberge nicht nach Haberland selbst, sondern auf seinen Wunsch hin nach seinem Freund, dem jüdischen Religionsphilosophen Martin Buber (1878-1965), benannt wird, den er vermutlich in den 20er Jahren kennenlernt und sehr schätzt.

Dass Haberland gerade die Jugendherberge so sehr am Herzen liegt, ist wohl darauf zurückzuführen, dass er selbst Anhänger der Wandervogel-Bewegung ist und Einrichtungen dieser Art während seiner Jugendzeit selbst oft nutzt. Ein Haus der internationalen Jugendbegegnung will er schaffen, vor allem der deutsch-israelische Austausch ist ihm wichtig. Ganz im Sinne von Haberlands Wunsch prangt im Foyer der Herberge das Motto Martin Bubers: "Alles wirkliche Leben ist Begegnung." An ihren Stifter erinnert eine Bronzetafel am Eingang, und ein eigens eingerichteter Raum informiert umfassend über Buber und Haberland.

Adventskalender

In unserem diesjährigen Adventskalender widmen wir uns Menschen, die Überlingen zu dem gemacht haben, was es heute ist. Menschen, die auf die eine oder andere Weise Spuren hinterlassen, die die Stadt geprägt haben. Bisher erschienen: Hermann Hoch, Jörg Zürn, Andreas Reichlin von Meldegg, Wilhelm Levi, Herzog Gunzo, Ursula Bubo, Theodor Lachmann, Lili Walther, Maurus Betz, Adolf Seubert, Franz Sales Wocheler, Constantin Vanotti.