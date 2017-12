Überlingen Adventskalender der Überlinger Persönlichkeiten: Maurus Betz

Sie hinterließen Spuren. Im elften Teil unseres Adventskalenders der Überlinger Persönlichkeiten geht es um den langjährigen Bürgermeister Maurus Betz.

Maurus Betz: Das ist ein Name, den man in Überlingen kennt – nicht zuletzt, weil es eine Maurus-Betz-Straße gibt. Doch wie groß die Spuren sind, die er hinterlassen hat, wie viel er für Überlingen bewegte, das ist teilweise in Vergessenheit geraten. Dabei ist die Stadt ohne die Spuren von Maurus Betz gar nicht vorstellbar.

Die Kindheit des Mannes, der später Überlinger Bürgermeister werden soll, ist alles andere als einfach: Im Jahr 1854 in Ebnat bei Neresheim geboren, verliert Maurus Betz im Alter von acht Jahren beide Eltern und wird von seiner wesentlich älteren Schwester erzogen. Der Junge besucht die Ulmer Oberrealschule und meldet sich 1870 als Kriegsfreiwilliger. Für seinen Einsatz bekommt der junge Mann ein Verdienstkreuz, 1872 beginnt er seinen Dienst beim Freiherrn von Adelsheim im Rentamt.

Und dann, am 2. Oktober 1876, kommt er nach Überlingen, der Maurus Betz, der hier so viel bewegen soll. Er kommt wegen der Arbeit, hat eine Stelle als Buchhalter bei der Spital- und Spendenverwaltung erhalten. 1879 wechselt er als Stadtrechner zur Stadtverwaltung. Sechs Jahre später kandidiert er bei der Bürgermeisterwahl gegen den Amtsträger Mathäus Steib und gewinnt das Vertrauen der Mehrheit der Überlinger. Nun beginnt seine segensreiche Amtszeit, fast bis zum Ende seines Lebens wirkt Maurus Betz als Bürgermeister. Wie bedeutend er für die Überlinger war, "zeigt deutlich, dass die damalige Tageszeitung, der "Seebote", anlässlich des 25-jährigen Dienstjubiläums im Mai 1910 dieser Tatsache eine ganze Ausgabe widmete", betont Carsten Groh im Buch "klein, hochmodern, aber hiesig! Überlinger Gewerbe im Wandel" aus dem Jahr 1989.

Maurus Betz hatte das Talent, zerstrittene Parteien wieder ins Gespräch zu bringen und trotz den so unterschiedlichen Interessen Wege zu finden, um der Stadt zu Wachstum und Wohlstand zu verhelfen. Im Laufe der 34 Jahre seiner Amtszeit werden unzählige wichtige Entscheidungen für die Stadt getroffen, wie zum Beispiel die Gründung des Münsterbauvereins und die Erfindung der "Münsterlotterie" dank der Mittel für die dringend notwendige Restaurierung der Stadtkirche gesammelt werden. In Maurus Betz Amtszeit fiel auch die Fertigstellung des Bahnabschnittes auf der Strecke Stahringen-Überlingen. Nicht zuletzt werden während seiner Amtszeit viele öffentliche Gebäude errichtet, wie etwa die Stadtwerke Überlingen. "Überhaupt fällt die rege Bau- und Renovierungsarbeit während Betz Ägide auf. Überlingen entwickelte sich wieder zu einer schmucken Kleinstadt mit zirka 4500 Einwohnern", schreibt Eugen Schnering in der dritten erweiterten Auflage seiner Publikation "Überlingen. Stadtgeschichte in Straßennamen". Von großer Bedeutung ist für Maurus Betz von jeher auch der Fremdenverkehr. Dank seiner Initiative werden in Überlingen ein Kurkomitee und der Bodenseeverkehrsverein ins Leben gerufen, um die Stadt am See hinsichtlich des Tourismus nach vorn zu bringen.

Diesen positiven Entwicklungen setzt der Erste Weltkrieg ein jähes Ende. Maurus Betz führt die Stadt durch diese schwierige Zeit, tritt aber kurz nach Kriegsende, im Sommer 1919, aus gesundheitlichen Gründen zurück und verstirbt kein Jahr später im Februar 1920.

Am 9. Februar 1920 nehmen die Überlinger den Abschied von ihrem Bürgermeister, der durch sein engagiertes Wirken so viele Spuren in der Stadt hinterlassen hat. Diese Spuren existieren heute noch. Es ist ein Blick auf die Schönheit des Münsters oder auf die Gleise am Bodenseeufer. Und es sind noch viele weitere Dinge, die oft nur unsichtbar den Namen "Maurus Betz" tragen.