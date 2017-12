Überlingen Adventskalender der Überlinger Persönlichkeiten: Maria Löhle

Sie hinterließen Spuren: Hinter dem 23. und damit letzten Türchen des Adventskalenders der Überlinger Persönlichkeiten geht es um Maria Löhle.

Eine Heldin zu sein und ein warmes Herz für andere Menschen zu haben, das sind große Tugenden. Maria Löhle gehörte zu den Menschen, die mit ihrem Mut und ihrem großen Engagement die Bücher der Stadtgeschichte mitgeschrieben haben.

Die bekannte Überlingerin, geborene Gundelsweiler, kommt am 14. Februar 1904 auf die Welt. Nach ihrer Heirat mit Karl Löhle, einem Metzgermeister, der 1945 bis 1946 als Bürgermeister und dann als Gemeinderat in der Stadt wirkt, bewirtschaftet sie die Metzgerei in der Franziskanerstraße. Schon in den Zeiten des Zweiten Weltkriegs zeigt sie ihre Courage, als sie KZ-Häftlinge in ihrer Metzgerei mit Lebensmitteln versorgt. Elisabeth Krezdorn, die Maria Löhle sehr gut kannte, kann sich genau erinnern, wie die Offiziere des KZ-Lagers mit den Häftlingen die Metzgerei von den Löhles besuchen, um Fleisch zu holen. Maria lenkt die Soldaten ab, damit die Häftlinge sich in der Küche stärken können. Damit begibt sie sich natürlich in Gefahr. Und auch nach dem Krieg ist sie sozial engagiert.

Ihr Mann stirbt überraschend am 3. Juni 1957. Fünf Jahre nach seinem Tod am 4. November 1904 wird sie für die SPD in den Gemeinderat gewählt. Zusammen mit Elisabeth Krezdorn von der CDU und Dorothee Kuczkay von der FDP ist sie nun eine von drei Frauen im Stadtrat.

Bis sie am 23. September 1980 ausscheidet, hinterlässt sie Spuren in Herzen vieler Überlinger. Sie war bekannt dafür, dass sie "eine herzhafte, einfache, aber grundehrliche Frau" war, erzählt Ulrich Krezdorn, der Maria Löhle als Kind erleben durfte. In den 1970er Jahren, als die Stadt wenig Geld hat und auf das Vergnügen des Dreikönigstrunks verzichten soll, entschließt sich Maria Löhle, einen alternativen Dreikönigstrunk zu organisieren. Die Witwe lädt andere Stadträte ein und mit ganz einfachen Speisen wie Pellkartoffeln, Leberwurst und Käse feiern die Gemeinderäte den Dreikönigstrunk. Dieses alternative Treffen findet bis heute statt und ist inzwischen zu einer Feier für die ehemaligen Stadträte und Oberbürgermeister im Spitalkeller geworden.

Am 7. März 1980 erhält die Stadträtin das Bundesverdienstkreuz. Und "am 14. Februar 1984 feierte Maria Löhle ihren 80. Geburtstag, am 23. Oktober 1988 ehrte sie der SPD-Ortsverein für 40 Jahre Mitgliedschaft in der Partei. Einen Monat danach, am 24. November 1988 starb sie", berichtet Überlinger Historiker und SPD-Gemeinderat Oswald Burger. Doch trotz ihrem nahenden Tod blieb sie der Stadt verbunden: "indem sie dieser ihr Haus in der Friedhofstraße vererbte", wie Burger ergänzt.

Vielen blieb sie in Erinnerung als der Tradition treue, gesellige Frau, die an Fasnetsonntag mit einer Zigarre im Mund auf ihrem Wagen den Umzug mitgestaltet. Einige Trachten wissen noch, wie sich damals die herzliche Maria um sie kümmerte. Und der "andere" Dreikönigstrunk? Noch heute sitzen "gut angezogene Leute um den Topf mit Pellkartoffeln herum und schälen ihre Kartoffel", sagt Elisabeth Krezdorn lachend. Die gleichen Speisen gab es bei dem Empfang bei Maria Löhle, dieses Menu wird an sie erinnern.

