Überlingen Adventskalender der Überlinger Persönlichkeiten: Komponist Fred Raymond

Sie hinterließen Spuren: Im Adventskalender der Überlinger Persönlichkeiten geht es heute um Komponist Fred Raymond. Er fand in Überlingen sein Glück.

Es ist dem Zufall zu verdanken, dass Fred Raymond, ein bekannter Schlagerkomponist, in Überlingen landet. Und er hinterlässt nicht nur in den Ohren der Überlinger Spuren, sondern auch kulturell: Raymond und sein Haus in der Mühlbachstraße sind zu seinen Lebzeiten ein Anziehungspunkt vieler Kreativer, etwa der Tochter des Malers Otto Dix und vieler Schauspieler, darunter sogar Zsa Zsa Gabor. Die Suche nach einer – wenn auch vorübergehenden – Unterkunft führt ihn nach Überlingen, weil er geschäftlich in Trossingen zu tun hat.

Fred Raymond verliebt sich. In die Stadt Überlingen, vor allem aber in seine spätere zweite Ehefrau, Eva-Maria, eine gelernte Modedesignerin, die zur selben Zeit Urlaub am Bodensee macht. Das Paar entscheidet sich, in dem Ort, an dem sie Amors Pfeil erwischte, ein Haus zu bauen. Es ist heute noch in der Mühlbachstraße 22a zu sehen. Zunächst ist es nur als Feriendomizil gedacht. Doch ab 1951 lebt Raymond dauerhaft am See, seine Eva-Maria heiratet er 1952. Lange hält das Überlinger Glück allerdings nicht an: Völlig überraschend stirbt Raymond am 10. Januar 1954 an Herzversagen und hinterlässt seine schwangere Frau. Sein Sohn Thomas geht in Überlingen zur Grundschule, danach ins Internat, Musik will er nie machen. Den Nachlass des Vaters vermacht er der Paris-Lodron-Universität in Salzburg. Sowohl in Wien als auch in Überlingen erinnern Straßen, die seinen Namen tragen, an den herausragenden Musiker Fred Raymond, wie Felix Czeike im Historischen Lexikon Wiens schreibt. Begraben ist er in Überlingen, wo sein Herz ihn hinführte.

Doch wer war dieser Fred Raymond, dessen Lieder und Stücke es sogar bis nach Amerika geschafft haben? Sein vollständiger Name lautet Friedrich Raimund Vesely. Sein Vater erkennt schon früh, dass der Knabe musikalisch einiges auf dem Kasten hat und fördert diese Begabung durch Klavierunterricht. Auf die Idee, dass Fred die Musik zu seinem Beruf machen würde, wäre der Vater allerdings nicht gekommen, es ist sein Wunsch, dass der einzige Junge neben drei Schwestern etwas "Anständiges" lernt. Nach dem Abitur, so die Pläne des Vaters, soll sein Sohn studieren und dann den Beamtenstand anstreben. Doch 1915 sterben beide Eltern überraschend. Um seine Geschwister zu unterstützen, beginnt Raymond eine Banklehre bei der österreichischen Nationalbank und bekommt ein Stipendium für die Höhere Handelsakademie. Doch die Musik lässt ihn nie wirklich los, er tritt immer wieder in Wien im Kabarett auf und so wird schließlich der jüdische Moderator und Texteschreiber Fritz Grünbaum (1880-1941) auf ihn aufmerksam, der ihn fortan unterstützt und ihn in seiner Show auftreten lässt.

Raymond hängt den Bankberuf an den Nagel und reist durch Deutschland, wo er 1927 einen seiner größten Erfolge feiert. "Ich hab mein Herz in Heidelberg verloren" wird zum Gassenfeger. Eines seiner Lieder wird von den Nationalsozialisten verboten, nicht etwa wegen des Textes, den er der Melodie selbst angedeihen lässt, sondern wegen der Strophe, um die das Volk den Liedtitel ergänzt: "Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei" lautet der Titel,die zusätzliche Strophe: ". .. selbst Adolf Hitler und seine Partei." Geschrieben hat Raymond das Stück 1942, als er zu Wehrmacht eingezogen wurde und die Nazis ihn beauftragten, eine Durchhalteparole zu komponieren und das "gegen Ende 1944 in Deutschland so etwas wie eine Anti-Nationalhymne wurde", wie seinem offiziellen Künstlerportrait zu entnehmen ist.

Und hier gibt es wieder einen Bezug zu Überlingen: Oswald Burger erzählt in seinem Buch "Der Stollen" von einem Mädchen, das Fred Raymonds Lied pfeift: "Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei...". Sie wollte damit den KZ-Häftlingen, die gerade zwischen dem in der Nähe des heutigen Krankenhauses gelegenen Lager und dem Stollen unterwegs sind, Mut machen.

