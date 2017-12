Überlingen Adventskalender der Überlinger Persönlichkeiten: Kaiser Karl V.

Hinter dem 21. Türchen des Adventskalenders der Überlinger Persönlichkeiten verbirgt sich Kaiser Karl V., der für Überlingen eine bedeutende Rolle gespielt hat.

Majestätisch blickt er vom Sockel auf dem Brunnen über die Hofstätte und beobachtet das Treiben. In vollem Harnisch und gewappnet mit Schwert und Schild steht er da. Es ist Kaiser Karl V. (1500-1558), der für Überlingen eine bedeutende Rolle spielte. Denn er entlohnte die treue Stadt 1528 mit einem gebesserten Wappen. Mit Besserung ist eine Veredelung oder prestigeträchtige Aufwertung gemeint. Das Wappen zeigt auf goldenem Grund einen schwarzen Reichsadler als Zeichen für die Zugehörigkeit zum Reich als freie Reichsstadt. Auf der Brust des nach heraldisch rechts blickenden, also vom Betrachter aus nach links schauenden, Adler findet sich ein weiteres Wappen. Darauf sieht man einen mit einer goldenen Krone bewehrten Löwen. Das Oberwappen, also der Helm und die Helmzier mit Helmdecke über dem Wappen, zeigt einen Spangenhelm und ebenfalls einen golden gekrönten Löwen. Dieser hat goldene Krallen und hält in seiner rechten Pranke ein Schwert mit goldenem Knauf. Besonders die goldene Krone, die goldenen Krallen und der goldene Knauf des Schwerts stellen die aufrichtige Dankbarkeit des Kaisers dar. Aber wie hatten sich die Überlinger diese Ehre verdient? Dies hängt stark mit den Bauernkriegen von 1524/1525 zusammen.

Überlingen wurde Ende des 14. Jahrhunderts zur Freien Reichsstadt, was bedeutet, dass sie nur dem Kaiser direkt Rechenschaft schuldig war und keinem anderen Territorialfürsten gehörte. Als Maximilian I. (1459-1519) das Reich in Kreise einteilte, gehörte Überlingen zum Schwäbischen Reichskreis, wie dem achten Paragrafen der "Bestellung und Ordnung des Reichsregiments auf dem Reichstag zu Augsburg" zu entnehmen ist: "Der dritt Kreyß begreift die Bißthumb, Fürstenthum, Landt und Gebiet der Bischoffen von Chur, Costentz, Augspurg, des Hertzogen von Wirtemberg, des Marggrafen von Baden, die Gesellschaft von St. Georgen Schild, die Ritterschaft in Hegaw, auch alle und jede Prelaten, Grafen, Herren, Reichstätt im Landt zu Schwaben".

Und als Teil dieses Kreises unterstützten sie den Kaiser gegen die aufständischen Bauern im Hegau. "Die im Hegau und am Bodensee empörten sich vielmehr aufs Neue, zogen gegen dreitausend Mann stark im Hegau herum und thaten großen Schaden", berichten die "Beiträge zur Geschichte des Bauernkrieges in den schwäbisch-fränkischen Grenzlanden" von Ferdinand Friedrich Oechsle. Die Reichstreuen "versammelten auf den 23. Mai gegen 5000 Mann in Ueberlingen, nahmen zehen Stücke Geschütz aus dieser Stadt und zogen am nämlichen Tage nach Germatingen, wo sie ein Lager schlugen", heißt es dort weiter. Die Truppen schaffen es, gerade wegen der starken Überlegenheit an Geschützen, die Bauern zur Aufgabe zu zwingen, die Rädelsführer werden enthauptet. Und eben für diesen Dienst erhalten die Überlinger ihr gebessertes Wappen 1528. Und nur neun Jahre später folgen weitere Ehrungen durch den spendablen Kaiser: "Kaiser Karl V. ertheilte der Stadt 1537, wegen wichtiger, dem Reich erwiesener Dienste, ein ausschließendes Privilegium, kraft dessen auf zwei Meilen Wegs in die Runde um die Stadt, kein neuer Getraidemarkt noch Salzhandel aufgerichtet werden darf." Das brachte der Stadt natürlich ordentliche Renditen und Zölle. In diesem Fall hat sich die Kaisertreue für die Überlinger ausgezahlt.

