Überlingen Adventskalender der Überlinger Persönlichkeiten: Johann Heinrich von Pflummern

Johann Heinrich von Pflummern, Bürgermeister und Advokat, verbirgt ich hinter dem 20. Türchen des Adventskalenders der Überlinger Persönlichkeiten.

Wie wichtig der Jurist Johann Heinrich von Pflummern einmal für Überlingen werden soll, ahnt niemand, als er hier 1621 im Alter von 36 Jahren eine Anwaltspraxis gründet. Der Mann aus reichstädtischem Patriziat hat die Heimat seiner Frau zu seiner neuen auserkoren und er ist durchaus erfolgreich, schnell kann er viele Klienten gewinnen, neben den Klöstern der Umgebung auch die Stadt Überlingen. Seine Aufgabe: deren Interessen vor dem Kaiser und dem Reich zu vertreten.

1644 kommen weitere Herausforderungen auf ihn zu: Pflummern wird Bürgermeister – in einer Zeit, in der die Stadt und die ganze Welt in Aufruhr sind: der Dreißigjährige Krieg tobt, in der ohnehin mit einer Viertelmillion verschuldeten Stadt sind Soldaten einquartiert, die verpflegt werden wollen, was Bürger und Stadtsäckel zusätzlich belastet. Gerda Koberg schreibt in ihrem Aufsatz über die Portraits reichsstädtischer Bürgermeister: "Die rückständigen Zinsen allein erreichten den doppelten Jahresbedarf der Stadt in der Vorkriegszeit." Pflummern reist deshalb immer wieder in die Schweiz, in der Hoffnung, Kredite zu bekommen. Und er redet mit Engelszungen, als die nicht reichen, setzt er sein eigenes Vermögen als Bürgschaft für die Stadt ein, der er vorsteht. Doch selbst das ist nicht genug. So kann man bei Gerda Koberg weiterlesen, dass er "sogar die Gesamthaftung aller Bürger zusichern (muss), um überhaupt Kredite zu erlangen". Aufgrund des Sonderfriedens zwischen den Schweden und den Bayern im Jahr 1645 wird Überlingen an selbige ausgeliefert. Dadurch findet Überlingen weder Rückhalt bei den Katholiken, noch bei den Protestanten im schwäbischen Kreis. So isoliert wird Überlingen ein ungewöhnlich hoher Anteil an der Kriegsentschädigung von insgesamt 4 Millionen für die Schweden abverlangt.

Pflummern wehrt sich gegen die hohen Forderungen und versucht, auf dem Kreistag zu Ulm und auch dem Reichstag zu Nürnberg eine Änderung des Verteilerschlüssels zu erreichen. Da dieses Unterfangen aber nicht von Erfolg gekrönt ist, streicht er rigoros die Haushaltsausgaben. Dem Rotstift fallen die Ratsmahlzeiten und Festlichkeiten zum Opfer. Personal wird entlassen und die Einnahmen der Stadt akribisch kontrolliert. Des Weiteren klagt er gegen die während der Besatzungszeit neu entstandenen Märkte in Unteruhldingen und Bodman. Er verweist auf das Marktprivileg, das "in zwei Meilen Wegs keine Märkte, Korn- noch Salzkäufe oder Gewerb von neuem aufgerichtet gehalten noch gebraucht werden sollen.., welches Karl V. Überlingen 1547 verliehen hatte". Auch geht er gegen widerrechtlich besetzte Überlinger Schifffahrtsrechte vor. Doch trotz aller Sparmaßnahmen kann er nicht den Verkauf von städtischem Eigentum verhindern.

Mit 86 Jahren verabschiedet sich Pflummern in den Ruhestand und gibt das Amt des Bürgermeisters ab. Schon einen Sommer später macht er seinen letzten Atemzug. Ein Platz ist nach ihm benannt, ein Haus, das sein Sohn kaufte, trägt seinen Namen. Doch es gibt noch etwas, das an ihn erinnert: Mithilfe des Vermächtnisses seines Schwiegervaters Stebenhaber und eigenen Mitteln baute er die schwer vom Krieg geschädigte Gottesackerkapelle auf dem Friedhof wieder auf. Beim Wiederaufbau wird der Chor erweitert, damit eine Familiengruft Platz finden kann. Gerda Koberg vermerkt hierzu: "Das Antependium des 1664 geweihten Altares hat daher ihn mit seiner Familie in der Gruft betend dargestellt."