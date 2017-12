Überlingen Adventskalender der Überlinger Persönlichkeiten: Constantin Vanotti

Sie hinterließen Spuren: Hinter dem 14. Türchen des Adventskalenders der Überlinger Persönlichkeiten verbirgt sich Constantin Vanotti.

Die Kaufmännische Berufsschule in Überlingen und ein schmuckes Haus in der Christophstraße erinnern an ihn. Der Klang seines Namens weist auf seine italienischen Wurzeln hin und manche bringen ihn auch mit Zitronen in Verbindung: Constantin Vanotti hat viele Spuren in der Stadt hinterlassen. Er gehört zu den italienischen Kaufleuten, die durch Handel Reichtum und Wohlstand in die Freie Reichsstadt Überlingen brachten und die Überlinger Wirtschaft seit 1697 geprägt haben.

Zuerst kamen drei Kaufleute der Familie Prestinari aus Sala am Comer See nach Überlingen, um hier sowohl ihre Wechselgeschäfte als auch Import und Export von Textilien und Kriegsmaterial zu betreiben. Sie brachten auch italienische Spezialitäten wie Öl und Zitronen in die Stadt. Da sie ihren Lagerkeller am Ende des heutigen Zitronengässles hatten, soll der Überlieferung nach der Name entstanden sein. Überlingen schien ihnen "nicht nur aufgrund seiner Verkehrslage günstig, sondern weil die Stadt einen durch Verträge gesicherten regelmäßigen Handel mit den Nachbarn unterhielt", schreibt Wolfgang Bühler 1970 im Buch "Überlingen".

Umzug an den Bodensee

1730 zogen dann die Gebrüder Bernhard Anton und Josef Vanotti an den Bodensee und übernahmen mit einem Gesellschaftsvertrag das Kapital des Handelshauses Prestinari-Caprano. Beide Brüder heirateten in diese Familien ein. 1746 kam noch ein dritter Bruder, Biagio, an den Bodensee. Die italienischen Einwanderer wirkten mehrere Jahrzehnte in der Stadt und stifteten unter anderem 1754 das Chorgitter im Münster St. Nikolaus.

Bernhard Antons Enkel Constantin Vanotti wird im Jahr 1793 geboren. Er war "von den Eltern zum Handelsmann bestimmt und lernte nach dem Gymnasium bei Kapferer in Freiburg und einer Bank in Lyon, wo er aber 1815 durch den Feldzug Napoleons plötzlich vis-à-vis du rien stand", erzählt Carsten Groh im Buch "Klein, hochmodern, aber hiesig! Überlinger Gewerbe im Wandel". Constantin kehrt in seine Heimat zurück und wird 1822 für den Posten des Landschaftskassiers gewählt. Wie dem Buch "Studien zur geschichtlichen Bedeutung des deutschen Bauernstandes" von Peter Blickle zu entnehmen ist, stand der Landschaftskassier an der Spitze der Organisation der Landschaften und war für die Steuergeschäfte und für den Gesamtbereich der landschaftlichen Verwaltung zuständig. 1834 wird Vanotti Spitalverwalter.

Constantin Vanotti ist ein geselliger Mensch, wird oft bei Veranstaltungen gesehen und tritt bei verschiedenen Versammlungen als Redner auf. 1843 heiratet er eine 30 Jahre jüngere entfernte Verwandte und bekommt mit ihr fünf Töchter. Und die ganze Zeit über, insgesamt 40 Jahre, bleibt er Spitalverwalter – bis zum Jahr 1873. "Sein Dienst war getragen von peinlicher Gewissenhaftigkeit, auch im Hause hielt er auf strenge Ordnung und Einfachheit", schreibt Carsten Groh.

Ähnlich wie einige seiner Vorfahren ist Constantin in seiner Heimatstadt auch ehrenamtlich tätig. 1838 und 1839 wird er in den großen Ausschuss und 1845 in den Gemeinderat gewählt. Constantin Vanotti, ein Geschäftsmann, der politisch und sozial engagiert in der Stadt Überlingen verantwortungsvoll gewirkt und seine Stadt so sehr geliebt hat, stirbt im Jahr 1879.

Adventskalender

In unserem diesjährigen Adventskalender widmen wir uns Menschen, die Überlingen zu dem gemacht haben, was es heute ist. Menschen, die auf die eine oder andere Weise Spuren hinterlassen, die die Stadt geprägt haben. Bisher erschienen: Hermann Hoch, Jörg Zürn, Andreas Reichlin von Meldegg, Wilhelm Levi, Herzog Gunzo, Ursula Bubo, Theodor Lachmann, Lili Walther, Maurus Betz, Adolf Seubert, Franz Sales Wocheler.