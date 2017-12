Überlingen Adventskalender der Überlinger Persönlichkeiten: Adolf Seubert

Sie hinterließen Spuren: Hinter dem 12. Türchen des Adventskalenders der Überlinger Persönlichkeiten verbirgt sich Adolf Seubert.

Adolf Seubert hat sich 1902 selbst ein Denkmal gesetzt: ein beeindruckendes Gebäude, die Villa Loux schräg gegenüber des Bahnübergangs an der Therme, an dessen Giebel seine Initialen prangen. Doch ein Denkmal hätte er eigentlich gar nicht mehr gebraucht, schließlich gab es bereits ein Andenken an ihn, das noch heute von Radolfzell bis zur damaligen Landesgrenze bei Friedrichshafen-Fischbach verläuft und eifrig frequentiert wird: die Bahngleise, die sich auch durch Überlingen ziehen.

Doch der Reihe nach: Adolf Seubert wird im Jahr 1850 als Sohn eines Bauunternehmers in Braunsbach bei Künzelsau geboren. Wie dem Buch "Klein, hochmodern, aber hiesig! Überlinger Gewerbe im Wandel" zu entnehmen ist, trat er 1887 nach seinem Studium zum Bauingenieur "in das 20 Jahre zuvor von Joseph Asprion gegründete Bauunternehmen ein, das sich auf Bahnbau und Brückenbau spezialisierte und zeitweise rund 3000 Arbeiter und 100 Ingenieure beschäftigte". Das Überlinger Unternehmen habe sich im Besitz eines Verwandten von Adolf Seubert befunden, ist dem Buch zu entnehmen. Und es ist durchaus erfolgreich, gilt als eines führenden Bahn- und Tunnelbaufirmen in Deutschland und erhält Aufträge aus ganz Europa.

Nun kommen die Schienen ist Spiel: Als Ingenieur zeichnet Adolf Seubert verantwortlich für den Bau der Bodenseegürtelbahn zwischen Radolfzell und der damaligen Landesgrenze Friedrichshafen-Fischbach. Auch der Bau der Tunnel Stahringen und Überlingen und der Bahnhöfe an der Strecke obliegt Seubert. "Die Tunnellösung erwies sich als ein Glücksfall für die Kurstadt Überlingen", ist weiter in "Klein, hochmodern, aber hiesig" zu lesen. "In unserer engeren und weiteren Nachbarschaft baute die Firma, deren Inhaber zur Zeit des Projektes Bodenseegürtelbahn Adolf Seubert war, u.a. auch den Konstanzer Schiffshafen und die Trisannabrücke der Arlbergbahnstrecke."

Adolf Seubert genießt den Erfolg und führt ein luxuriöses Leben. Mit einem der ersten Autos in Überlingen – einem Acht-Liter-Maybach mit 200 PS – braust er durch die Stadt, auch geht er gern auf die Jagd, sein Gefährte ist hier der Graf zu Bodman. Auch für den Wassersport, konkreter: für das Segeln begeistert sich der Ingenieur.

Dann lässt sich Adolf Seubert 1902 vom Architekten und Stadtbaumeister Alfred Ilg die Villa Loux bauen – einen repräsentativen Wohnsitz mit Panoramablick auf den See. Im Gegensatz zu heutigen reichen Industriellen und Unternehmern baut sich Adolf Seubert seinen herrschaftlichen Wohnsitz also nicht in versteckter Abgeschiedenheit, sondern genau dort, wo sich die Früchte seiner Schaffenskraft zeigen: an der Eisenbahnlinie. Lange genießen kann er seine Villa allerdings nicht, denn ein Jahr nach ihrer Errichtung stirbt Seubert im Alter von 52 Jahren. Sein repräsentatives Familiengrab befindet sich auf dem städtischen Friedhof neben der Friedhofskapelle.

Auch die Stadt setzt dem großen Bauunternehmer ein Denkmal: Am 12. September 1945 wird eine kleine Straße, die sich unmittelbar neben der Bahnlinie und dem Tunnel im Osten der Stadt befindet, offiziell "Seubertweg" getauft.