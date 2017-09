Überlingen Abschied von einstigem Nesselwanger Ortsvorsteher Alfred Waibel

Alfred Waibel, langjähriger Ortsvorsteher von Nesselwangen, ist im Alter von 93 Jahren gestorben.

Überlingen-Nesselwangen (hk) Alfred Waibel ist tot. Nesselwangens langjähriger Ortsvorsteher starb am vergangenen Donnerstag im Alter von 93 Jahren. Die Trauerfeier mit anschließender Beerdigung findet am heutigen Donnerstag um 11 Uhr, auf dem Friedhof in Nesselwangen statt.

Alfred Waibel wurde 1924 in Nesselwangen geboren und besuchte anschließend die dortige Volksschule. Nachdem er eine Landwirtschaftslehre absolviert hatte, wurde er zum Wehrdienst eingezogen und 1943 in den Vogesen eingesetzt. Am 5. Februar 1945 erlitt er am Plattensee einen Hals- und Oberschenkeldurchschuss und kehrte aus diesem Grund schwer verwundet heim. Nach dem Krieg baute er die Landwirtschaft auf, übernahm die Raiffeisengenossenschaft in Nesselwangen, wurde deren Vorsitzender und war bis zu seiner Rente als Pflanzenschutzberater bei der Firma Spiess Urania in der Bodenseeregion tätig. Seine Heirat mit Emilie Karoline, geborene Löffler, aus Bonndorf, erfolgte 1953.

Kaum überschaubar sind die Ämter, die Alfred Waibel ausübte: Seinen Dienst bei der freiwilligen Feuerwehr begann er in Nesselwangen 1942, war von 1964 bis 1984 deren Kommandant und zuvor 15 Jahre stellvertretender Kommandant. Bis vor wenigen Jahren stand er der Alters- und Ehrenabteilung der Feuerwehr Überlingen vor. Bis 1994 war Waibel 35 Jahre lang in der Kommunalpolitik tätig als Ortschafts- und Gemeinderat, davon 15 Jahre (von 1979 bis 1994) Ortsvorsteher in Nesselwangen. Der Gemeindetag Baden-Württemberg ehrte ihn für diese Leistungen mit der Goldmedaille. Dass der Teilort Nesselwangen einen Lärmschutz entlang der seinerzeit neuen Bundesstraße 31 erhalten hat, geht im Wesentlichen auf den unermüdlichen Einsatz von Alfred Waibel zurück.

Alfred Waibel war außerdem im Jahr 1946 Gründungsmitglied des BLHV-Ortsverbands und dessen Ehrenvorsitzender. 25 Jahre war er im Musikverein Nesselwangen passives Mitglied; größere Verdienste um den Musikverein erwarb sich der langjährige Kommunalpolitiker auch dadurch, dass er sich im Gemeinderat für Zuschüsse an den Verein einsetzte. Auch dem Vorstand des Kreisseniorenrates Bodenseekreis gehörte er an. Waibel war Mitbegründer der ehemaligen Molke, des ZG-Lagerhauses und des Gartenfestes Nesselwangen, war Gründungsmitglied des Narrenverein Biblisschieber sowie förderndes Mitglied in fast allen Nesselwanger Vereinen und Gruppierungen. 28 Jahre fungierte er als Pfarrgemeinderat, teilweise als dessen Vorsitzender.

Zu seinen Hobbys gehörten der Obst- und Weinbau sowie die Schnaps- und später Whisky-Destillation. Mit einem „Bodensee-Whisky" hatte er vor knapp 20 Jahren die Eröffnung der Überlinger Greth bereichert. Auch das Aufschreiben von Geschichten aus dem früheren Dorfleben und der Region praktizierte er gern. Er hinterlässt seine Frau Emi, seine Kinder Silvia und Marco sowie sechs Enkel und ein Urenkel.