Norbert Gleichauf aus Überlingen verband mit dem 70er-Jahre-Boot Kindheitserinnerungen: Er hatte es schon als Siebenjähriger auf dem See gesehen und kaufte es dann aus sentimentalen Gründen. Eigentlich sollte das Wasserfahrzeug, das im Mantelhafen lag, einen Hybrid-Elektroantrieb erhalten. Da er für seine Pläne jedoch ein geeigneteres Boot fand, verkaufte er das alte Gefährt bei Ebay. Es zieht jetzt nach Berlin weiter.

Ein bisschen schmunzeln muss Norbert Gleichauf vom Yachtzentrum Überlingen, wenn er auf das verwahrlost wirkende Boot angesprochen wird, das bis vor wenigen Tagen im Mantelhafen lag. Es habe Furore gemacht wie kaum ein anderes, sagt er. Dabei sind An- und Verkauf von Booten Teil seines Geschäfts, seit er vor 23 Jahren die frühere Thiel-Werft in der Abigstraße kaufte. Seit 25 Jahren bietet er bereits Serviceleistungen rund um Boote an. Der Bootsbauer säubert sie, lagert sie ein, führt Reparaturen aus. "Wir bieten das Rundum-sorglos-Paket für Bootseigner", erklärt Gleichauf. Wenn sich die Gelegenheit bietet, wird auch gekauft. Zumeist kauft Gleichauf so ein, "dass es sich problemlos wieder verkaufen lässt". Auch reizt es ihn, "die alten Geschichten des Fahrzeugs wieder aufleben zu lassen".

Beim Kauf des Hausboots, das seit dem 21. Dezember im Überlinger Hafen lag, spielten noch andere Gründe eine Rolle. Zum einen fühlte sich Gleichauf emotional beteiligt. Denn das Wasserfahrzeug ist ihm von Kindesbeinen an bekannt. Vom Boot seines Vaters aus hatte er es zum ersten Mal auf dem Bodensee entdeckt. Damals hatte es laut Gleichauf noch eine Rutsche an der Seite: eine Attraktion für den damals siebenjährigen Jungen.

Neben seinen Kindheitserinnerungen gab es noch einen anderen Aspekt, warum er das Boot kaufte. Der gelernte Elektriker trägt sich mit dem Gedanken, zusammen mit zwei befreundeten Unternehmern aus Ostrach und Kalkofen eine Art Hybrid-Elektroboot mit Akkuwechselsystem zu bauen. Es sollte ein Elektroantrieb eingebaut werden, der durch Dieselgeneratoren nachgeladen werden kann, ganz ohne Steckdose. Gleichzeitig wollte er das Dach mit Solarzellen bestücken. Dann sollte es privat genutzt und getestet werden und nebenbei als Werbeträger dienen.

Diese Idee verfolgt Gleichauf weiter. Die Fördermittel beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur hat er bereits beantragt und schon telefonisch positive Resonanz bekommen. Mit den befreundeten und erfahrenen Unternehmern Meinrad Reisch und Wolfgang Beppler will er im Firmenverbund vorgehen. Reisch sei bereits innovativ unterwegs und habe einen Elektromotor für Gleitschirmflieger entwickelt.

Weil Gleichauf für sein Hybrid-Vorhaben ein passenderes Stahlboot entdeckte, bot er schließlich das Traumboot seiner Kinderjahre doch auf der Internet-Auktionsplattform Ebay zum Kauf. "Gleich am nächsten Tag war es verkauft", erzählt er. Es sei nur per Telefongespräch und Bild im Internet weggegangen. Auch beim Preis habe es keine Diskussionen gegeben. "Anders als beim Auto verliert ein Schiff nicht so schnell an Wert", erklärt der Fachmann. Das Wasserfahrzeug im Mantelhafen aus dem Jahr 1970 inklusive dreier Kabinen, Küche, Dusche und Toilette könnte durchaus einen Wert von 30 000 bis 40 000 Euro haben, immer gesetzt den Fall, es ist in ordentlichem Zustand.

"Wenn es besser gehalten worden wäre, wäre es jetzt kein Restaurationsobjekt", ist sich Gleichauf sicher. Der neue Eigentümer wolle das zehneinhalb Meter lange Gefährt mit zwei Außenbordmotoren als Schubmotoren versehen und es auf Flüssen und Seen rund um Berlin nutzen.

Für den Besitzer des Yachtzentrums ist das stadtbekannte Boot schon wieder Geschichte. Arbeit hat er aber genug. In seiner 1200 Quadratmeter großen Halle können rund 60 Schiffe überwintern. Um seinen 4500 Quadratmeter große Werftbauteil herum stehen 130 Schiffe, viele davon sollen wieder aufbereitet und ebenfalls verkauft werden.