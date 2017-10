vor 4 Stunden Stefan Hilser Exklusiv Überlingen 6,8 Millionen Euro: Ist uns das Familienzentrum so viel Geld wert?

Das Familienzentrum in der Krummebergstraße 20 steht in voller Pracht und Schönheit. Es kann von einer vergleichsweise kleinen Gruppe an Überlingern genutzt werden und so stellt sich die Frage, ob es uns Steuerzahlern das wert ist. Dazu ein Kommentar von SÜDKURIER-Redakteur Stefan Hilser.