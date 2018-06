Überlingen 46-Jähriger attackiert Ehefrau heftig und kommt in Gewahrsam

46-Jähriger attackiert Ehefrau heftig und kommt in Gewahrsam

Erst nachdem Zeugen den alkoholisierten Mann angesprochen hatten, ließ er von seinem Opfer ab und verließ den Tatort.

Ein 46-jähriger Mann hat am Dienstag, gegen 19.15 Uhr, in der Christophstraße seine Ehefrau dermaßen heftig attackiert, dass er von der Polizei in Gewahrsam genommen wurde. Erst nachdem Zeugen den Mann angesprochen hatten, ließ er von seinem Opfer ab und verließ den Tatort, schreibt die Polizei, die den stark alkoholisierten Mann nach einer kurzen Fahndung auf richterliche Anordnung mit auf die Wache nahm.

Damit war der Ärger aber nicht beendet: Kurze Zeit später kam ein Familienangehöriger hinzu und zeigte sich über das Verhalten des 46-Jährigen ungehalten. Als der junge Mann sich nicht beruhigen ließ, musste er ebenfalls kurzfristig in Gewahrsam genommen werden, so die Polizei.