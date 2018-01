Überlingen 40. Auflage Bunge Abende Lippertsreute: Geburtstagsfeier mit Stammgästens

Die Bunten Abende in Lippertsreute sind ein närrischer Klassiker und faszinieren seit 40 Jahren. Kaum zu glauben: Es gibt Akteure, die seit den Anfängen 1979 dabei sind.

Die Bunten Abende in der Luibrechthalle in Lippertsreute, veranstaltet vom Musikverein Harmonie und vom Narrenverein, rissen das Publikum auch bei der 40. Auflage zu wahren Begeisterungsstürmen hin. Dazu haben laut Mitteilung der Veranstalter auch zwei Gruppen beigetragen, die seit dem ersten Bunten Abend 1979 lückenlos auftreten: Zum einen die Luibrechthopser, die dieses Jahr das Märchen Rumpelstilzchen mit über 20 bekannten Liedern pfiffig neu erzählten. Zum anderen die Musikantenfrauen, die in ihrem Musical-Sketch vor einem leeren Kleiderschrank standen, nichts Passendes zum Anziehen fanden und mitfühlend-traurig gemeinsam im Chor sangen: „Was sollsch bloß aziehe? Hosch jo nix.“

Das dreieinhalbstündige Programm umfasste vier Sketche, zwei Musicals, ein Tanz und vier Blöcke mit dem gespielten Witz, einem Markenzeichen der närrischen Unterhaltung in Lippertsreute. Florian Keller moderierte die lustige Geburtstagsfeier und warf sich passend dazu in einen bunten Anzug mit Konfetti-Muster. Die Partyband „Lollypop“ sorgte mit live gespielten Songs für beste Stimmung und nach dem Programmende für eine volle Tanzfläche.

Drei Akteure vollbrachten das große Kunststück und standen sowohl beim ersten als auch beim 40. Bunten Abend auf der Bühne: Paul Weishaupt und Günther Kiefer von den Luibrechthopsern sowie Anneliese Keller von den Musikantenfrauen.

Dass das Ende der 70er Jahre beschlossene Konzept auch Jahrzehnte später erfolgreich ist, zeigte sich eindrucksvoll daran, dass an beiden Abenden kein freier Platz zu finden war. Mehrere Narrenvereine aus der näheren Umgebung und Pfarrer Wolfgang Auer aus Owingen waren unter den bestens aufgelegten Gästen. Bei der Gemeinschaftsproduktion von Narrenverein und Musikverein „Harmonie“ Lippertsreute waren 47 Akteure auf der Bühne, 17 hinter den Kulissen und weitere 20 Personen bei der Bewirtung aktiv.

Die Narren haben auch nach den Bunten Abenden Lippertsreute fest im Griff, denn am kommenden Wochenende feiert der Narrenverein sein 60-jähriges Bestehen, unter anderem mit einem großen Festumzug am Sonntagnachmittag. Am Samstag wird ab 14 Uhr der Narrenbaum in Ernatsreute bei der Trachtenscheune gestellt.

Die Akteure

Narreneltern, Team der gespielten Witze, SketchgruppeWackenweiler, Landjugend und TC Binzi, Luibrechthopser, Francesca und Andreas Schairer, Tanzgruppe „Funky Birds“, Musikantenfrauen sowie die Narrenpräsidenten und Musikvorstände.