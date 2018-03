Uhldingen-Mühlhofen 300 Gramm Marihuana und illegale Waffe: Bewährungsstrafe für Bauunternehmer

Zu einer Haftstrafe von 15 Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt ist, wurde ein 43 Jahre alter Bauunternehmer aus dem westlichen Bodenseekreis verurteilt. Steuerfahnder hatten die Büroräume durchsucht und 300 Gramm Marihuana und eine illegale Waffe entdeckt.

Weil er unter dem Verdacht der Steuerhinterziehung stand, wurden vor einem Jahr die Geschäftsräume des 43-jährigen Bauunternehmers durchsucht. Ob die Durchsuchung für das Steuerverfahren hilfreich war, ist nicht bekannt. Es ist derzeit noch nicht abgeschlossen. Nach dem Auffinden von 300 Gramm Marihuana und einer illegalen Waffe führte die Durchsuchung jetzt aber zu einer Verurteilung durch das Amtsgericht Konstanz. Wegen unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln und wegen illegalen Waffenbesitzes verhängte das Gericht ein Jahr und drei Monate Haft. Die Strafe wurde für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Als Auflage sind 5000 Euro an eine Drogenberatungsstelle zu bezahlen. Und der 43-Jährige muss sich zukünftig drei Mal Drogentests unterziehen. Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht. Eine Anklage gegen seine 39-jährige Ex-Frau wegen Drogenbesitzes wurde dagegen jetzt gegen Zahlung einer Geldbuße von 1800 Euro fallengelassen.

Große finanzielle Sorgen

Der 43-Jährige berichtete, er habe irgendwann im Jahr 2016 wegen finanzieller Sorgen viel getrunken und Medikamente geschluckt: "Ich konnte nicht mehr schlafen." Mehrere Kunden hätten die Rechnungen nicht bezahlt, sodass es zu mehr als einer Million Euro Außenstände gekommen sei. Zuletzt habe er auch angefangen, gelegentlich zu kiffen. Während eines Weihnachtsurlaubs im Ausland habe er seinen Cousin getroffen. Der sei Heilpraktiker und habe ihm von Alkohol und Tabletten abgeraten. Stattdessen habe er ihm das Marihuana geschenkt und als Therapie verordnet. Mit der Droge im Kofferraum sei er dann mit seinem Auto an den Bodensee zurückgefahren. Angst vor Entdeckung habe er keine gehabt.

"Wollte das Gras mit Kumpels rauchen"

"Was wollten Sie mit so viel Marihuana?", fragte die Vorsitzende Richterin den Angeklagten. Er habe vorgehabt, es zusammen mit seinen Kumpels zu konsumieren, erklärte dieser. Die hätten ihm zuvor auch großzügig von ihrem Gras abgegeben, wenn sie das Gras abends heimlich in seinem Büro geraucht oder als Teeaufguss getrunken hätten. Ihm habe diese Therapie gut geholfen, meinte der Angeklagte. Aber als drei Monate später die Steuerfahnder klingelten, war Schluss. Seither, so der 43-Jährige, rühre er weder Alkohol, Gras oder andere Drogen an: "Ich habe mir geschworen, dass ich so etwas nie mehr machen werde". Seine Ex-Ehefrau, die damals als Bürokraft in seiner Firma arbeitete, wusste von den 300 Gramm, die in der Küchenzeile eines Nebenraums versteckt waren. Sie selbst, so beteuerte sie, habe noch nie im Leben Drogen konsumiert. Aber sie hatte für den "Chef" 33 Einzeldosen zu je vier Gramm Marihuana in Plastiktütchen verpackt. Das gab sie vor Gericht zu. Damit habe sie verhindern wollen, dass ihr "Ex" zu viel von der Droge nimmt, erklärte sie.

Geständnis wirkt strafmildernd

Das Gericht hielt nach der Beweisaufnahme die Darstellungen beider Angeklagter für glaubhaft. Der 43-Jährige habe sich mit dem Geständnis, das Rauschgift nach Deutschland geschmuggelt zu haben, selbst belastet, hieß es. Denn allein für die Einfuhr von Drogen drohen mindestens zwei Jahre Haft. Da er noch nie strafrechtlich in Erscheinung getreten ist, konnte eine Bewährungsstrafe verhängt werden.