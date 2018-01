Überlingen 2018 ist das Jahr der Überlinger Münsterorgel

Musikalische Feiern zum 50-jährigen Bestehen laufen über das ganze Jahr. Auch der Münster- und Kammerchor feiert seinen fünfzigsten Geburtstag.

Seit Dezember 2017 zählen der deutsche Orgelbau und die Orgelmusik zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO. Mehr als 50 000 Orgeln in Deutschland werden von rund 3500 hauptamtlichen und zehntausenden nebenamtlichen Kirchenmusikern gespielt. 400 handwerkliche Orgelbaubetriebe mit etwa 2800 Mitarbeitern und 180 Auszubildenden prägen das Handwerk des Orgelbaus. Überlingen ist Teil dieses Kulturerbes: Am 24. März 1968 wurde die Nikolausorgel im Überlinger Münster eingeweiht. Das wunderbare Instrument der einheimischen Orgelbaufirmen Mönch und Pfaff feiert 2018 seinen 50. Geburtstag. Die Überlinger Münsterkonzerte, die ebenfalls ihr 50-jähriges Bestehen feiern, stellen die „Königin der Instrumente“ in den Mittelpunkt des diesjährigen Konzertprogrammes.

Münsterkantorin Melanie Jäger-Waldau eröffnet das Jubiläumsjahr mit einem Orgelkonzert am Sonntag, 11. März. Die Kunst der Orgelimprovisation wird am Überlinger Münster durch Münsterkantorin Melanie Jäger-Waldau besonders gepflegt. So steht die Nikolausorgel am 28. April beim ersten Orgelimprovisations-Festival bei einer Nacht der Orgelimprovisation, einem Stummfilmabend mit Orgelimprovisation (29.April) und einem Orgelkurs Improvisation (vom 30. April bis zum 1. Mai) im Mittelpunkt. Dazu sind die bekannten Konzertorganisten Frédéric Blanc (Paris) und Johannes Mayr (Stuttgart) eingeladen. Als ehemalige Lehrndorfer Schülerin lädt Melanie Jäger-Waldau zum Überlinger Orgelsommer 2018 weitere ehemalige Lehrndorfer Schüler und amtierende Domorganisten aus Eichstätt, Köln, München und Trier ein, die die Marien- und Nikolausorgel erklingen lassen.

Einen weiteren Höhepunkt stellt am 23. September das Festkonzert mit Werken für Orgel und Orchester von Alexandre Guilmant und Francis Poulenc mit Domorganist Willibald Guggenmos aus St. Gallen und der Russischen Kammerphilharmonie St. Petersburg unter der der Leitung von Melanie Jäger-Waldau dar. Nicht fehlen wird 2018 die Orgelmusik zur Marktzeit an jedem ersten Samstag in den Monaten Mai, Juni, Juli, September und Oktober mit Organistinnen und Organisten aus ganz Europa.

Nicht nur die Nikolausorgel und die Münsterkonzerte feiern Jubiläum, auch der Kammerchor Überlingen wird 50 Jahre alt. Zum Festkonzert am 24. Juni führen der Münster- und Kammerchor Überlingen, die Jugendkantorei Überlingen, das Barockorchester L’arpe festante München mit den renommierten und in Überlingen nicht unbekannten Solisten Sibylla Rubens (Sopran), Britta Schwarz (Alt), Andreas Weller (Tenor) und Hanno Müller-Brachmann (Bass) unter der Leitung von Melanie Jäger-Waldau die Trompeten-Ouvertüre und den Lobgesang von Felix Mendelssohn-Bartholdy auf; ebenso die Jubelmesse von Carl Maria von Weber. Am 20. Oktober gastiert der Kölner Domchor, ein traditionsreicher Knabenchor, unter Domkapellmeister Eberhard Metternich im Münster. Die konzertante Chormusik endet mit einem Advents- und Weihnachtskonzert der Jugendkantorei und des Münster- und Kammerchores am ersten Adventssonntag (2. Dezember). In der Liturgie der Hochfeste sind die Chöre mit Orchestermessen von Haydn und Mozart zu hören. Im Jubiläumsjahr sind in beiden Chören, Münster- und Kammerchor, Sängerinnen und Sänger willkommen, auch projektweise. Chorerfahrung ist von Vorteil und hilfreich bei der Aneignung des umfangreichen Repertoires. Das Posaunenquartett Opus 4 aus Leipzig beschließt mit dem Silvesterkonzert ein ereignisreiches und klangvolles Jubiläumsjahr.

Das Programm liegt in den Kirchen und bei der Kur und Touristik aus, ist im Pfarramt erhältlich und im Internet auf der neuen Homepage der Überlinger Münsterkonzerte einzusehen.

Trompetenmusik zum Jahresausklang im Überlinger Münster

Im nahezu ausverkauften Münster begeisterte das Trompetenensemble Thomas Reiner mit strahlenden Klängen das Publikum des Silvesterkonzertes und sorgte für eine schwungvolle Eröffnung des Jubiläumsjahres der Überlinger Münsterkonzerte. Im Mittelpunkt standen barocke Werke für sechs bis acht Trompeten, Posaune/Principal, Pauken und Orgel. Festlich und sauber intoniert präsentierten die Instrumentalisten, doppelchörig vor dem beleuchteten Hochaltar im weihnachtlich geschmückten Chorraum aufgestellt, Konzerte von Heinrich Ignaz Franz Biber und Gottfried Heinrich Stölzel. Begleitet von Marion Hafen an den Pauken und Jürgen Benkö an der Marienorgel.

Die Sonata Sancti Polycarpi widmete Biber dem österreichischen Geistlichen Polykarp von Kuenburg. Im Concerto von Johann Ernst Altenburg beeindruckten Trompeten und Pauken mit legato und sehr dicht gespielten Pianissimostellen. Mit raschen Tempi und virtuosen Stellen präsentierten sich in Stölzels Concerto grosso Trompeten, Pauken, basso continuo gleich Posaune und Orgel als gleichberechtigte Partner.

Organist Benkö wechselte immer wieder zwischen den Orgeln im Münster und glänzte an der Nikolausorgel mit einem pfiffig registrierten Scherzo von Eugène Gigout und dem berühmten Carrillon de Westminster von Louis Vierne. Charles-Marie Widors Andante aus der Symphonie gothique ging zunehmend im Lärm der Silvesterknaller unter. Dafür überstrahlte der Schlusschoral „Nun seid ihr wohl gerochen“ aus Bachs Weihnachtsoratorium mit allen Trompeten, Pauken und Orgel als Zugabe alles mühelos und begeisterte die Zuhörer. (cl)