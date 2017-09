Überlingen 144 Spieler treten bei Bridge-Kneipentunier an

Gut gereizt ist halb gewonnen: 144 Bridge-Spieler tragen am Sonngag, 1. Oktober, ein Kneipenturnier in Überlingen aus. Der SÜDKURIER hat Mitglieder des Überlinger Vereins vorab besucht.

Zum vierten Überlinger Kneipenturnier werden am Sonntag, 1. Oktober, 144 Bridgespieler erwartet. In den sechs Wirtschaften Arena, La Flotta, La Vita, Hotel Ochsen, Paganini, Weinstein und im Spitalkeller sind jeweils sechs Tische für die angemeldeten Spieler vorbereitet. Viele Teilnehmer kommen aus der näheren Umgebung, aber einige auch aus dem gesamten Bundesgebiet, aus Österreich und der Schweiz. "Innerhalb von anderthalb Tagen war das Turnier ausgebucht", freut sich Günther Harms, Vorsitzender des Bridgeclubs Überlingen, über den erneut guten Zulauf.

Immer montags und freitags treffen sich die Mitglieder des Überlinger Vereins in der Seniorenresidenz Augustinum. Dabei stellen die Bewohner des Hauses nur ein knappes Drittel der Spieler, der Rest kommt von außerhalb zum Teil auch aus entfernteren Orten wie Pfullendorf oder Markdorf. Etwa eine Stunde vor Spielbeginn bereitet Sportwart Dominik Kettel die Karten vor. Mithilfe einer professionellen Kartenmischmaschine werden die 52 Karten in die Boards verteilt. In einem Board sind vier Fächer, also für jeden Spieler ein Fach. In diese Plastikboxen werden die Spielkarten nach einer gespielten Runde wieder zurückgesteckt. Im Laufe eines Turniers werden die Karten dann nicht mehr neu gemischt. Die Spielpaare wechseln die Tische, die Boards auch, sodass sichergestellt ist, dass jede Paarung mit den gleichen Karten spielt, was einen genauen Vergleich der erzielten Punkte erlaubt.

Die Ergebnisse am Spieltisch werden mit dem Bridgemate, der optisch einem größeren Taschenrechner ähnelt, elektronisch erfasst. Außerdem verteilt der Überlinger Sportwart noch die Bidding-Boxen auf die Spieltische. Jeder Spieler erhält eine solche, um wortlos reizen zu können. "Die Reizung ist schwerer als beim Skat", erklärt Kettel und fügt an: "Es handelt sich dabei schon um eine eigene Sprache."

Um Bridge zu spielen, sollte man schon ein gewisses Kartengefühl haben, auch Konzentrationsfähigkeit sei gefragt, da man die ausgespielten Karten zählen sollte, um zu wissen, welche Trümpfe noch im Spiel sind. Das Spiel eignet sich so sehr gut zum Gedächtnistraining. "Im Überlinger Club haben wir Altersdurchschnitt von 70 plus", scherzt der einige Jahrzehnte jüngere Kettel. Das liege unter anderem daran, dass die ältere Generation einfach mehr Zeit habe, um Kurse zu belegen und regelmäßig zu spielen. Dabei würden jüngere Menschen erfahrungsgemäß die komplizierten Regeln schneller lernen. Kassenwart Anita Blessing fügt dazu ein, dass es auch Schüler- und Juniorenmeisterschaften gebe. Sie selber habe sich mit etwa 45 Jahren entschieden, einen Bridgekurs zu belegen, nachdem sie schon in ihrer Jugend immer gerne Karten gespielt habe. Jünger eingestiegen ist Franz Albrecht aus Markdorf. Er hat schon mit 20 Jahren angefangen, Bridge zu lernen, angeregt durch persönliche Kontakte. Er liebt die "nonverbale Konversation am Tisch, bei der man nur durch die Gebote seine Hand beschreibt". Man müsse sich mit seinem Mitspieler verstehen, ihm vertrauen. "Die Wertschätzung des Partners ist essenziell. " Deswegen würden wohl Ehepaare selten ein Spielpaar bilden. Schließlich, so weiß Albrecht zu berichten, soll es wegen Bridge auch schon zu Scheidungen gekommen sein. So sind auch auf der Homepage des Clubs für das kommende Kneipenturnier 72 Spielpaare eingetragen und nur zehn davon sind als Ehepaare gemeldet.

Bridge

Bridge ist ein Kartenspiel für vier Personen. Die sich gegenüber sitzenden Spieler bilden ein Paar. Sie werden den Nord/Süd- und Ost/West-Spiellinien zugerechnet. Jeder Spieler erhält 13 Karten. Beim Reizen wird mit den Bidding-Karten festgelegt, welche Seite wie viele Stiche machen muss und ob es einen Trumpf gibt. Nach erfolgreichem Reizen wird abgespielt mit dem Ziel, möglichst viele Stiche zu machen. Derjenige, der den Trumpf festgelegt hat, ist der Alleinspieler, sein Partner muss die Karten offen auf den Tisch legen und den Ausspielanweisungen des Alleinspielers folgen. Die Stiche werden nicht in der Mitte abgelegt, sondern jeder Spieler behält seine eigenen Karten und legt sie nach einem festgelegten System vor sich ab. (lko)