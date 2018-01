vor 4 Stunden Stef Manzini Überlingen 11 000 Euro für "Hand in Hand": Soroptimisten übergeben Spende aus Weihnachtsaktion

"Ein Licht, ein Baum, wir helfen": Unter dieses Motto hatten die Überlinger Soroptimisten, der Service-Club für Frauen, ihre Weihnachtsaktion 2017 gestellt. Sprachlos angesichts der großen Spendensumme von 11 000 Euro war Petra Drossel, die diese Summe stellvertretend für die Organisation "Hand in Hand" im Rosa-Wieland-Kinderhaus in Nußdorf in Empfang nahm.