Überlingen-Lippertsreute 100 Einsatzkräfte bekämpfen Feuer auf dem Hagenweiler Hof

Auf einem Bauernhof zwischen Lippertsreute und Bambergen brannte am Donnerstagabend eine Scheune lichterloh. Feuerwehren aus Überlingen, Salem und Markdorf beschränkten sich mangels Wassers auf den Schutz des Wohnhauses, die Scheune ließen sie kontrolliert abbrennen.

Feuerwehren aus Überlingen, Salem und Markdorf sind im Einsatz, um ein Feuer auf dem Hagenweiler Hof zu bekämpfen. Gegen 17.45 Uhr wurde ein Notruf abgesetzt, da stand eine Scheune bereits in Vollbrand. Wie auf dem Hof zu erfahren war, hatten Kinder das Feuer als erstes registriert und um Hilfe geschrien. Die Bäuerin versuchte noch, Strohballen aus dem Gebäude zu transportieren, doch stellte sich rasch heraus, dass dafür keine Zeit mehr blieb.

Eine Person wurde bei dem Brand leicht verletzt, teilte die Feuerwehr mit. Tiere kamen nach ersten Erkenntnissen nicht zu Schaden. Die Polizei sucht nun nach der Brandursache, über die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte die Feuerwehr am Abend noch keine Angaben machen.

Rund 100 freiwillige Helfer von Feuerwehr und Rotem Kreuz sind im Einsatz, berichtete Feuerwehrsprecher Christian Gorber. Probleme bereitete ihnen dabei die schlechte Wasserversorgung, die nur dazu ausreichte, das angrenzende Wohnhaus vor der Ausbreitung der Flammen zu schützen. Wasser wurde aus einer Zisterne gepumpt, außerdem aus Ernatsreute über Leitungen herangeschafft, zudem waren Tanklöschfahrzeuge im Einsatz. Doch alles Wasser habe nicht gereicht, um die brennende Scheune zu löschen, die Wehrmänner ließen sie "kontrolliert abbrennen", wie es in der Feuerwehrsprache heißt.

Der Hagenweiler Hof ist ein Milchviehbetrieb. Die Kühe konnten während der Löscharbeiten im Stall verbleiben, mussten jedoch irgendwann gemolken werden. Dafür wird elektrischer Strom benötigt, der aber aus Sicherheitsgründen abgeschaltet wurde. Wie Feuerwehrsprecher Gorber sagte, habe der Stromversorger mit einem Notstromaggregat für Ersatz gesorgt.

In dem abgebrannten Schuppen waren vor allem Stroh und Futtermittel gelagert, aber auch landwirtschaftliche Maschinen wie Traktoren und Anhänger, die teilweise noch nach draußen geschafft werden konnten.

Kurz vor dem Brandeinsatz wurde die Überlinger Feuerwehr zu einem Unfall zwischen Salem-Tüfingen und Überlingen-Deisendorf gerufen, eine Person war im Autowrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Nachdem diese Arbeit erledigt war, eilten die freiwilligen Helfer zur Unterstützung ihrer Kameraden auf den Hagenweiler Hof. Der Einsatz dauerte bis spät in die Nacht.

Erst im April 2012 brannte es in einem Lagerraum, der an das Wohnhaus angrenzt. Dem raschen Einsatz der Feuerwehr war damals zu verdanken, dass sich das Feuer nicht weiter ausbreitete, und so beschränkte sich der Sachschaden damals auf rund 10 000 Euro. Wie hoch der Schaden diesmal ist, ist noch unklar.