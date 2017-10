vor 3 Stunden Polizei/ots Tettnang Unbekannter setzt noch nicht bezogene Asylbewerberunterkunft in Brand

In der Nacht zum heutigen Sonntag hat ein unbekannter Täter die Außenfassade einer neu errichteten Asylbewerberunterkunft in der Narzissenstraße in Brand gesteckt.