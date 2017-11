Ab März 2018 wird das Ravensburger Unternehmen die Räume von „Buxx Bücher und Geschichten“ neu beleben

Ab 1. März 2018 wird die Buchhandlung "RavensBuch" auch in Tettnang vertreten sein. Das Ravensburger Unternehmen eröffnet damit laut eigenen Informationen auf 170 Quadratmetern in der Haupteinkaufsstraße seinen dritten Standort. Bis vor Kurzem befand sich in den Tettnanger Geschäftsräumen die Buchhandlung „Buxx Bücher und Geschichten“. Seit Gisela Stadler ihr Geschäft aus gesundheitlichen Gründen im Oktober 2017 aufgegeben hatte, stand der Laden leer.

„Tettnang ist eine attraktive, gut frequentierte Stadt mit einem vielfältigen Einzelhandel“, begründet Martin Riethmüller den Schritt. Der Sohn der RavensBuch-Inhaber Magarete und Michael Riethmüller wird im Jahr 2018 gemeinsam mit dem langjährigen Mitarbeiter Christoph Paris in die Geschäftsführung einsteigen. Margarete Riethmüller zieht sich im Laufe des kommenden Jahres aus der Geschäftsführung zurück.

"RavensBuch" ging vor 25 Jahren, im November 1992, am zentralen Marienplatz in Ravensburg an den Start. Nach mehreren Erweiterungen umfasst die Buchhandlung heute 700 Quadratmeter. 2006 kam ein zweiter 800-Quadratmeter Standort in Friedrichshafen hinzu.