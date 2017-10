Tettnang Nach Brandanschlag: Polizei gibt Sicherheits-Tipps

Bewohnern des Wohnheimes Hagenbuchen bekommen Verhaltenshinweise nach dem Brandanschlag auf eine Asylbewerberunterkunft am Sonntag

Nach dem Brandanschlag an der noch nicht bezogenen Asylunterkunft in Tettnang-Oberhof lud die Polizei am Donnerstag die Bewohner des Flüchtlingsheimes Hagenbuchen zu einem Informationstreffen. Ziel der Beamten: Die Flüchtlinge zu sensibilisieren, wie sie sich im Ernstfall zu verhalten hätten. Denn, so betonte Friedrichshafens Revierleiter Uwe Janitschek, die Polizei nehme die Bedrohungslage derzeit "sehr ernst". Ziel des Brandanschlags auf die Unterkunft am Narzissenweg sei offensichtlich gewesen, eine Belegung zu verhindern: „Das darf man nicht schönreden“, erläuterte Janitschek. Er kündigte an, dass künftig mehr Streifen an den Flüchtlingsunterkünften eingesetzt würden. Die Unterkunft, an der es gebrannt hatte, wird mittlerweile rund um die Uhr bewacht.

In der Küche der Anschlussunterbringung drängten sich die Bewohner – Väter, Mütter und viele Kinder. Alle wollten wissen, was die Polizei ihnen zu sagen hatte. Da allerdings kein Dolmetscher anwesend war, mussten die Kinder ihren Eltern übersetzen, was zu tun sei, wenn etwa Brandalarm ausgelöst werde. Mit dabei waren aber auch Vertreter des Landratsamtes und des Asylnetzwerks Tettnang.

Sven Schätzle, Leiter des Tettnanger Polizeireviers, machte klar, dass die Beamten auch auf die Hinweise der Bewohner angewiesen seien. "Wenn Sie irgendetwas Verdächtiges bemerken, müssen Sie uns bitte sofort Bescheid geben", sensibilisierte er die Bewohner. Schätzle schärfte ihnen ein, dass im Notfall die Nummern 110 oder 112 zu wählen seien. "Es ist angedacht, dass Sicherheitsbeamte eingesetzt werden", so Schätzle. Doch bis dahin müssten die Bewohner die Augen aufhalten. "Wenn etwa Fremde kommen, sollten Sie sie ansprechen", erklärte er. Daraufhin berichtete sofort ein Familiienvater, dass schon mehrfach abends ein schwarzes Auto vorgefahren sei, dann aber wieder wegfuhr. "Genau solche Hinweise brauchen wir von Ihnen", erklärte Uwe Janitschek. "Denn nur gemeinsam können wir die Gefahr weiterer Anschläge bannen", fügte er hinzu. Wieder waren es die Kinder, die ihren Eltern die Verhaltensregeln erläutern mussten.

Hans Hunger vom Referat Prävention des Polizeipräsidiums Friedrichshafen erläuterte genau die Hinweise für die Bewohner: "Die Türen müssen nachts geschlossen werden, ebenso die Fenster", erklärte er. Zudem dürften keine Fremden in die Unterkunft gelassen werden. "Wichtig ist es auch, kein brennbares Material – also Papier oder Sperrmüll vor der Unterkunft zu deponieren", warnte Hunger. Sollten fremde Autos auf dem Gelände sein, bat Hunger darum, die Kennzeichen zu notieren. Ein Flüchtling informierte die Polizei darüber, dass der Weg zur Straße nicht beleuchtet sei, was für die Kinder eine Gefahr darstellen könnte. "Wir sind dabei, die Probleme zu lösen", versichterten die Beamten. Susanne Schlichtig, die seitens des Ordnungsamtes teilnahm", zeigte sich von dem Informationstreffen überzeugt. "Das war ein wichtiger erster Schritt. Nun schauen wir, dass wir baldmöglichst eine Brandschutzübung durchführen", erklärte sie.

Vertreter des Asylnetzwerkes Tettnang waren dagegen frustriert, dass die Behörden ohne Dolmetscher zu dem Treffen geladen hatten. "Wir werden versuchen, ein neues Treffen zu initiieren, damit auch alle wichtigen Informationen bei den Erwachsenen ankommen, die noch nicht so gut deutsch sprechen", sagte Jo Schober.

Kundgebung

Das "Bündnis für Bleiberecht Bodensee-Oberschwaben" (Bleib!) ruft am Samstag, 7. Oktober, zu einer Kundgebung auf dem Marienplatz in Ravensburg auf. Um 13 Uhr will die Initiative Solidarität mit den Geflüchteten zeigen und gegen rassistische Gewalt demonstrieren. "Kaum sind die politischen Brandstifter in den Bundestag gewählt, brennt auch in Oberschwaben die erste Flüchtlingsunterkunft. Treten wir ein für ein Oberschwaben ohne rechte Gewalt und rassistische Hetze. Oberschwaben ist bunt – und soll es auch bleiben ! Stellen wir uns solidarisch vor die geflüchteten Menschen, die in unserer Mitte Schutz vor Verfolgung und Krieg suchen", heißt es in dem Aufruf der Initiative. (mom)