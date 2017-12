vor 5 Stunden SK Tettnang Hund beißt 52-Jährige – Polizei sucht Hinweise zur Besitzerin

In der Nähe des Heims Pfingstweid wurde eine 52-jährige Frau am Sonntagnachmittag von einem Hund in die Wade gebissen. Die Polizei hofft nun auf Hinweise zu der Hundebesitzerin.