Tettnang Amy Macdonald kommt nach Tettnang

Die schottische Sängerin Amy Macdonald tritt am Freitag, 27. Juli, beim Schlossgarten-Open-Air in Tettnang auf.

Im Zentrum stehen laut Mitteilung von Vaddi Concerts neben den Songs ihres jüngsten Albums „Under Stars“ auch ihre großen Hits, wie dem aktuellen „Dream On“ und allen voran „This Is The Life“. Ihre folkigen und locker-leichten Melodien zu eingängigen Lyrics, die nie den Bezug zur alltäglichen Realität verlieren, hat sie zu einem ihrer Geheimrezepte gemacht. Das Konzert in Tettnang beginnt um 20 Uhr. Ein Ticket kostet im Vorverkauf 53 Euro und ist bei den Vorverkaufsstellen und auf www.vaddi-concerts.de erhältlich. Beim Schlossgarten-Open-Air stehen außerdem James Blunt (26. Juli), Revolverheld (28. Juli) und Max Giesinger (29. Juli) auf der Bühne.