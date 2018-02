Stetten Auto überschlägt sich am Knotenpunkt von B 31 und B 33 bei Meersburg

Bei einem schweren Verkehrsunfall an der Auffahrt zur B 31 hat sich im Bereich Stetten/Meersburg ein Auto überschlagen, nachdem ein Transporter von der B 33 auf die B 31 eingefahren ist. Der dabei entstandene Stau hat sich bereits aufgelöst.

Die Polizei meldet einen schweren Verkehrsunfall bei der Überleitung der B 33/B 31 in Stetten. Es passierte gegen 8.50 Uhr: Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein Transporter von der B 33 kommend auf die B 31 in Richtung Hagnau aufgefahren und hierbei mit einem Auto auf der B 31 kollidiert. Die B 31 war zwischen der Abfahrt der B 33 in Stetten und Hagnau war kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt.

Bei dem Unfall wurde ein Transporter und ein Honda zerstört. Die Insassen wurden ins Krankenhaus gebracht. Der genaue Unfallverlauf ist noch nicht bekannt. Die Freiwillige Feuerwehr war mit zehn Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort. Feuerwehrkommandant Dagobert Heß erklärte, dass das Auto sich überschlagen habe und im Gebüsch neben der Bundestraße in Richtung Hagnau zum Stehen kam. „Hier scheinen große Kräfte gewirkt zu haben“, meinte der Kommandant mit Blick auf den erhöhten Hang. „Die Personen waren im Fahrzeug nicht eingeklemmt.“ Mit der Kettensäge habe man das Gebüsch freigeschnitten und die Personen gerettet. Weiterhin habe die Wehr Verkehrssicherung betrieben und Trümmerteile aufgeräumt. Die Bundestraße zwischen Meersburg Abfahrt Stetten in Richtung Hagnau war für die Aufräumarbeiten gesperrt.