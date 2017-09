Sipplingen Wer trägt die Kosten für den Kirchturm?

Die Renovation des Kirchturms von St. Martin und St. Georg ist Thema im Gemeinderat von Sipplingen gewesen. Noch ist die Fragen offen, wer die Kosten von bis zu 1 Million Euro für die Sanierung tragen muss. Nach einer Urkunde aus dem Jahr 1896 läge die Pflicht bei der Gemeinde. Dies soll jetzt jedoch noch geklärt werden. Möglicherweise wird die Gemeinde auch einen Rechtsanwalt beauftragen, dies zu prüfen. Kirchengemeinde und Landesdenkmalamt wollen sich auf freiwilliger Basis mit je 15 Prozent der Kosten beteiligen.

Wer in welcher Höhe die Kosten für die Renovierung des Kirchturms von St. Martin und St. Georg in Sipplingen übernimmt, ist zwar weiter noch nicht geklärt. Dennoch hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch wichtige Entscheidungen zur Renovierung getroffen. Zum einen stimmte das Gremium ohne Anerkennung einer Rechtspflicht zu, dass die Kirchengemeinde als Bauherrin die zuständige Architektin Corinna Wagner-Sorg über Sofortmaßnahmen hinaus mit weiteren Leistungen beauftragt, allerdings nur nach vorheriger Abstimmung mit der politischen Gemeinde. Zum anderen wurde beschlossen, in Abstimmung mit Gemeindetag und badischem Gemeindeverband einen Anwalt zu beauftragen, um Rechtssicherheit zur Überprüfung der tatsächlichen Verpflichtung zu erhalten.

Entsprechend einer 1896 von Gemeinderat und Bürgermeister unterzeichneten Urkunde muss die bürgerliche Gemeinde den Unterhalt des Kirchturms übernehmen, so, als wäre die Gemeinde der Eigentümer. Das Hauptschiff ist weiterhin in der Unterhaltspflicht der Kirchengemeinde. Seit etwa einem Jahr geht es um die Klärung, wieweit die politische Gemeinde in der Pflicht für die Kostenübernahme steht. Deswegen verhandelt sie unter anderem mit dem erzbischöflichen Ordinariat Freiburg. Dieses teilte Gortat zufolge im vorigen Monat mit, bei Voruntersuchungen habe sich gezeigt, dass wegen der Fehlstellung im Dach mittlerweile massiv Regen in den Turm eindringe. Architektin Corina Wagner-Sorg habe empfohlen, einen Zimmerer mit regelmäßigen Kontrollen zu beauftragen, um Schäden an der Substanz des Kirchturms zu vermeiden.

Die Erzdiözese bitte um kurzfristige Zustimmung, dass die Kirchengemeinde dies als Bauherrin veranlasse. Außerdem habe sie um eine Antwort zur Kostenübernahme gebeten. „Um diese Frage abschließend beantworten zu können, bedarf es einer Einzelfallprüfung“, sagte der Rathauschef.

Er erläuterte, dass der Gemeinderat im Januar nichtöffentlich über die Auslegung des Vertrags und das weitere Vorgehen diskutiert habe. Schnell sei deutlich geworden, dass man über die Beauftragung eines Rechtsanwaltes noch uneinig gewesen sei. Mehrfach sei gewünscht worden, vor diesem Schritt zunächst einen Archivar sämtliche möglichen Grundlagen recherchieren und gegebenenfalls übersenden zu lassen, um dann weitere Schritte beraten zu können. Gortat sagte: "Dies führte jedoch bislang zu keinem befriedigenden Ergebnis." Im Verwaltungshaushalt seien für eine Rechtsberatung 20 000 Euro angesetzt. Er teilte weiter mit, dass sich die Kirchengemeinde und das Landesdenkmalamt mit je 15 Prozent der Kosten freiwillig beteiligen wollten.